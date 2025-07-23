Matthew Perry

Caso Matthew Perry: médico se declara culpable de suministrar dosis que lo llevó a la muerte

Salvador Plasencia, uno de los cinco acusados por la muerte de Matthew Perry, se declaró culpable de cuatro cargos. El hombre podría enfrentar hasta 40 años en prisión.

Salvador Plasencia, uno de los cinco acusados por la muerte de Matthew Perry, se declaró culpable de suministrar ketamina, dosis que llevó a la muerte al actor de ‘Friends’ en octubre de 2023.

Este miércoles 23 de julio, el hombre se declaró culpable de cuatro cargos de distribución ilegal de ketamina ante el Tribunal de Distrito de Los Ángeles, California, por lo que la Fiscalía solicitó al Juez una pena de 40 años de prisión.

Plasencia permanecerá en libertad bajo fianza, según reportes de CNN, donde también se destacó que deberá entregar su licencia médica en las próximas seis semanas. Será hasta el 3 de diciembre cuando se conozca su sentencia.

El médico está arrepentido

A través de un comunicado citado por la revista Rolling Stone, los abogados de Plasencia aseguraron que Plasencia “no estaba tratando a Matthew Perry en el momento de su muerte”.

Insistieron en que la “ketamina que causó la muerte del señor Perry no fue proporcionada por el doctor Plasencia”. Sin embargo, subrayaron que estaba arrepentido por “sus decisiones”.

“El doctor Plasencia está profundamente arrepentido por las decisiones de tratamiento que tomó cuando suministró ketamina a Mattew Perry”, dijo su abogada Karen Goldstein en un comunicado citado por la revista Rolling Stone.

“Acepta toda la responsabilidad al declararse culpable de la distribución de drogas”, agregó.

En octubre de 2024, el médico Mark Chavez se declaró culpable de conspirar para distribuir el anestésico quirúrgico ketamina que contribuyó a la sobredosis del actor de ‘Friends’.

¿De qué murió Matthew Perry?

Matthew Perry fue encontrado muerto por su asistente el 28 de octubre de 2023. El médico forense dictaminó que la ketamina fue la causa principal de la muerte.
El actor había estado usando el medicamento a través de su médico habitual en un tratamiento legal, pero no aprobado para la depresión que se ha vuelto cada vez más común.

Perry luchó contra la adicción durante años, desde su época en 'Friends', cuando se convirtió en una de las estrellas más importantes de su generación como ‘Chandler Bing’.

