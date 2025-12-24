Muertes de famosos

Muere actor de ‘Friends’ antes de Navidad por “complicada” enfermedad: la serie suma una nueva tragedia

El actor Pat Finn perdió la vida a los 60 años. Él enfrentó una “desafiante y físicamente difícil” lucha contra el cáncer, según dieron a conocer sus seres queridos.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
Video El último mensaje de Matthew Perry en redes: sus fans dicen que era un llamado de auxilio

Pat Finn, quien encarnó al ‘Dr. Roger’, uno de los intereses amorosos de ‘Monica Geller’ en la exitosa serie ‘Friends’, ha muerto.

De acuerdo con The Wrap, el intérprete falleció a días de la Navidad, el lunes 22 de diciembre, “tras tres años de lucha contra el cáncer”.

Representantes del difunto artista dijeron al medio que en 2022 él sufrió cáncer de vejiga y entró en remisión, pero la enfermedad regresó e hizo metástasis.

“Era la persona más amable y alegre del mundo, y estaba rodeado de su familia y amigos increíblemente cercanos y cariñosos”, aseguró un mánager a Entertainment Weekly.

En un ‘post’, su hija Cassidy le dedicó emotivas palabras: “Papá… fuiste y eres un ejemplo a seguir y una inspiración para todos los que te conocieron”.

“Mi vida ha cambiado para siempre gracias a él. Me enseñó a ser divertida, positiva, humilde, a escuchar, a dar siempre lo mejor de mí, a amar y a rodearme de las mejores personas. Pero lo más importante: me enseñaste a ser amable”, escribió igualmente.

La dura batalla de Pat Finn

Un mes antes del deceso de Pat Finn, sus seres queridos lanzaron una página de GoFundMe para recaudar dinero para su familia en medio de su tratamiento en curso contra su padecimiento.

“Pat, Donna, Cassidy, Caitlin y Ryan han demostrado una enorme fortaleza cada día, apoyándose mutuamente a medida que la lucha de Pat se ha vuelto más complicada, desafiante y físicamente difícil”, apuntaron.

En la descripción, detallaron que él había estado enfrentándose a la afección “de forma intermitente durante la mayor parte de tres años”.

Una tragedia más para ‘Friends’

La muerte de Pat Finn se suma a los trágicos fallecimientos de otros actores que formaron parte del elenco de ‘Friends’ a lo largo de sus temporadas.

En octubre de 2023, Matthew Perry, quien dio vida a ‘Chandler Bing’, pereció ahogado en la piscina de su casa debido a los “efectos agudos de la ketamina”.

La actriz Teri Garr, que interpretó a la mamá biológica de ‘Phoebe’, murió en diciembre de 2022 luego de una batalla contra la esclerosis múltiple.

James Michael Tyler, conocido por su rol de ‘Gunther’, el barista del Central Perk que amaba secretamente a ‘Rachel’, falleció en octubre de 2021 tras padecer cáncer de próstata.

