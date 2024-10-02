Matthew Perry

Caso Matthew Perry: médico se declara culpable de la muerte del actor de ‘Friends’

Mark Chavez, uno de los médicos involucrados en la muerte de Matthew Perry, cooperará con las autoridades para resolver el caso del fallecimiento el actor de ‘Friends’.

Por:Elizabeth González
Video El último mensaje de Matthew Perry en redes: sus fans dicen que era un llamado de auxilio

Mark Chavez, uno de los dos médicos involucrados en el caso de la muerte de Matthew Perry, se declaró culpable este miércoles 6 de octubre.

Durante una audiencia celebrada en Los Ángeles, el doctor de 54 años se declaró culpable de conspirar para distribuir el anestésico quirúrgico ketamina que contribuyó a la sobredosis del actor de ‘Friends’, esto como parte de un acuerdo de culpabilidad con el que busca cooperar con las autoridades para reducir su sentencia.

El juez a cargo del caso fijó su sentencia para el 2 de abril de 2025, donde Chavez podría enfrentar un máximo de 10 años de prisión. Sin embargo, existe la posibilidad de que reciba una pena menor, según informes del sitio New York Post.

Chavez habría acordado cooperar con la investigación sobre la muerte de Matthew Perry a cambio de una pena menor. Incluso, en agosto pasado, Matthew Binninger, abogado del médico involucrado, declaró a Us Weekly que su cliente había decidido a renunciar a su licencia médica, ya que estaba “increíblemente arrepentido” y “tratando de hacer todo lo posible para corregir el error que ocurrió”.

Según documentos judiciales obtenidos por este mismo medio, el doctor Salvador Plasencia supuestamente contactó a Chavez en septiembre de 2023 para comprar ketamina, después de enterarse de que Perry “estaba interesado en obtener” la droga.

Hasta el momento, Plasencia y Chavez se encuentran entre las cinco personas acusadas en relación con la muerte de la estrella de ‘Friends’.

Kenneth Iwamasa, asistente personal del fallecido actor, y Erik Fleming, un conocido de Perry, así como Mark Chávez, han cooperado con las autoridades para esclarecer el caso. Tanto Fleming como Iwamasa, se declararon culpables de un cargo de conspiración para distribuir ketamina con resultado de muerte.

Matthew Perry fue encontrado muerto por su asistente el 28 de octubre de 2023. El médico forense dictaminó que la ketamina fue la causa principal de la muerte.

El actor había estado usando el medicamento a través de su médico habitual en un tratamiento legal, pero no aprobado para la depresión que se ha vuelto cada vez más común.

Perry luchó contra la adicción durante años, desde su época en 'Friends', cuando se convirtió en una de las estrellas más importantes de su generación como ‘Chandler Bing’.

Video En video: así llegaron los papás de Matthew Perry a la casa del actor tras enterarse de su muerte
