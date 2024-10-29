Nuevas pruebas confirmarían por qué Liam Payne cayó del balcón

Video ¿Qué le dijeron las autoridades al papá de Liam Payne sobre las “múltiples sustancias” de su hijo?

Nuevos detalles sobre el caso de Liam Payne han sido revelados. La policía tendría un video de las cámaras de seguridad en las que se apreciaría que el exintegrante de One Direction se desmayó antes de caer del balcón.

De acuerdo con el programa argentino 'Socios del Espectáculo', las imágenes, que se mantienen resguardadas para no ser filtradas, forman parte de la carpeta de investigación.

PUBLICIDAD

"Hay imágenes que no se están divulgando a los medios con la escena del balcón donde se ve que Liam se desmaya y trágicamente, debido al lugar donde está, cae de ese balcón. Si hubiera estado al lado de su cama, se habría caído sobre su cama", detalla la presentadora Paula Varela.

Dicho video descartaría la línea de investigación de que atentó contra su vida.

" No es que haya saltado deliberadamente. Esas imágenes están en los archivos oficiales del caso", añadió la presentadora argentina.

'Amigo' de Liam Payne es investigado

En el cateo de la habitación se encontraron sustancias ilícitas, las cuales le habrían sido proporcionadas por un empleado del hotel, por lo cual investigan a un trabajador que se habría convertido en su 'amigo'.

"Hay un muchacho que está siendo investigado, él trabajaba en el hotel por las noches. Él entabló una excelente relación con Liam. Él desobedeció una orden de la gerencia del hotel".

Paula Varela explicó que la indicación que no siguió era " no llevar nada a la habitación de Liam. Por la buena relación que tenía con Liam pidió un auto a través de una de esas aplicaciones de taxis que todos usamos porque Liam quería algo. Le hizo ese favor, un error garrafal porque lo están investigando y están viendo lo que se trasladó en ese vehículo".

De acuerdo con Infobae, los forenses encontraron restos de diversas drogas en el cuerpo del exintegrante de One Direction, entre ellas cocaína rosa.

El cuerpo de Liam Payne continuará en Argentina hasta que no se completen "los análisis toxicológicos y de tejidos".