Liam Payne

Afirman que Liam Payne “tuvo problemas” con su orientación: “Enviaba mensajes sexuales a hombres”

La revista Rolling Stone publicó este martes “una investigación” en la que, entre otras cosas, se aborda la supuesta vida íntima del cantante mientras estaba en una relación con Maya Henry.


Por:
Dayana Alvino.
Video Los One Direction en el funeral de Liam Payne: el reencuentro en la triste despedida a su amigo

A días de que se cumplan cuatro meses de la trágica muerte de Liam Payne, nuevas revelaciones sobre su presunta intimidad han salido a la luz.

Fue la tarde del pasado 16 de octubre cuando el exintegrante de One Direction cayó desde el balcón, unos 45 pies, de su habitación en el Hotel CasaSur Palermo, de Buenos Aires, Argentina.

Los exámenes realizados al intérprete por las autoridades locales arrojaron que él falleció por “politraumatismo” y que, al momento del percance, tenía en su organismo “alcohol, cocaína y un antidepresivo recetado”.

¿Liam Payne “tenía problemas con su sexualidad”?

Mientras la conmoción por lo ocurrido continúa entre los fanáticos de Liam Payne, este 11 de enero Rolling Stone publicó “una investigación” en la que aborda varios aspectos de su vida, incluyendo su intimidad.

De acuerdo con el medio, “varias fuentes sugieren” que el británico enfrentó dudas sobre su “identidad sexual”, inclusive estando en un romance con la escritora Maya Henry.

“Liam tuvo problemas con su sexualidad”, dijo un informante “cercano a la situación”, “durante su relación con Maya, él enviaba mensajes sexuales a hombres”.

Según los ‘insiders’, la pareja “llegó a su punto más bajo en los confinamientos por covid” pues él “no estaba grabando” ni “de gira”, por lo que alegadamente no se distraía productivamente.

La revista señala que ella relata en su libro, ‘Looking Forward’, que el músico “le reveló conversaciones de ‘sexting’ con extraños transmitiéndolas accidentalmente en la televisión”.

“Ella simplemente estaba cansada”, indica el confidente, refiriéndose al rompimiento de la pareja, en 2022, “cuidarlo era agotador”.

“Maya pasó años ayudando y permaneciendo al lado de Liam, quien, a cambio, no recibía ni buscaba apoyo para su consumo de drogas, sus arrebatos violentos o sus adicciones”, añadió.

Ex de Liam Payne afirma que él "estaba luchando" con "partes de su identidad"


En una declaración vía correo electrónico, Maya Henry le puntualizó a Rolling Stone que, inicialmente, “fue el consumo de drogas” de Liam Payne lo que los “separó”.

“Si bien lo amaba profundamente, hizo cosas que me lastimaron de maneras que nunca entenderé del todo, y continuó hiriéndome años después de que terminamos”, recalcó.

“Sabía que había fragmentos de sí mismo con las que estaba luchando, partes de su identidad que no estaba listo para enfrentar por completo, incluso dentro de nuestra relación…”, agregó.

Ella no abordó si es verdad o mentira que, en el tiempo que estuvieron juntos, el compositor afrontó indecisión acerca de su orientación sexual, como se advierte.

Lo que sí especificó es que, al final, “no fueron sólo las traiciones y las adicciones las que nos rompieron, fue el darme cuenta de que había pasado años en algo que nunca fue lo que pensé que era”.

Tan sólo 10 días antes de que Payne pereciera, Henry destapó en TikTok que él la habría estado acosando y, posteriormente, solicitó una orden de cese y distanciamiento en su contra.

Tras la muerte del artista, Braian Paiz, un camarero que ahora enfrenta cargos por presuntamente suministrarle estupefacientes, contó a ‘Telefe Noticias’ que entre los dos “pasó algo íntimo” días antes del incidente fatal.

Video ¿Qué le dijeron las autoridades al papá de Liam Payne sobre las “múltiples sustancias” de su hijo?
