One Direction

One Direction sufre la muerte de integrante clave: lo que se sabe

A punto de que se cumpla un año del trágico fallecimiento de Liam Payne, One Direction sufrió la muerte de un integrante clave de la banda británica.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Video Los One Direction en el funeral de Liam Payne: el reencuentro en la triste despedida a su amigo

One Direction sufrió la muerte de otro integrante. A punto de que se cumpla un año del trágico fallecimiento de Lyam Payne, los integrantes de la banda británica se encuentran nuevamente de luto por la muerte de Paul Roberts.

Este fin de semana se reportó la muerte de Paul Roberts, quien por años trabajó como coreógrafo de One Direction. La noticia fue confirmada en su cuenta de Instagram, donde se dio a conocer que falleció a los 52 años tras una dura lucha contra el cáncer.

“La noche del 26 de septiembre, después de una valiente batalla contra el cáncer, Pablo falleció tranquilamente en su casa, rodeado de su familia. Su partida, al igual que su vida, se llenó de gracia. Descanse en paz”, se lee en el comunicado, en el que no se especificó qué tipo de cáncer enfrento.

Así se dio a conocer la muerte del coreógrafo de One Direction.
Así se dio a conocer la muerte del coreógrafo de One Direction.
Imagen Paul Roberts / Instagram


Los exintegrantes de One Direction no se han manifestado públicamente sobre la muerte de su excoreógrafo. Sin embargo, al pie del comunicado donde se reportó la muerte de Paul Roberts, se encuentra la reacción de Lottie Tomlinson, hermana de Louis, quien colocó un corazón roto y una cara con lágrimas.

¿Quién era Paul Roberts, coreógrafo de One Direction?

Además de trabajar como coreógrafo de One Direction, Paul Roberts realizó colaboraciones con artistas como Katy Perry, Paul McCartney e incluso, con Harry Styles en su etapa como solista.

Según reportes de Us Weeky, Roberts se encontraba trabajando en un nuevo ballet inspirado en ‘Quadrophenia’.

