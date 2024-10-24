Allanan hotel en el que se hospedaba Liam Payne: empleado estaría involucrado en su muerte

Video ¿Qué le dijeron las autoridades al papá de Liam Payne sobre las “múltiples sustancias” de su hijo?

A una semana desde la muerte de Liam Payne, se reporta que autoridades argentinas allanaron el hotel en donde ocurrió el percance que le causó su deceso.

El pasado miércoles 16 de octubre, el ex One Direction falleció tras caer desde el balcón, en el tercer piso, de su habitación en un alojamiento en Buenos Aires.

PUBLICIDAD

Investigan hotel en el que falleció Liam Payne

Este jueves, el diario La Nación dio a conocer que se realizan averiguaciones en el lugar de los trágicos hechos que culminaron en la defunción de Liam Payne.

El medio indicó que “fuentes de la Policía de la ciudad” les revelaron que “personal de la División Investigaciones Especiales y de la División de Investigaciones Tecnológicas Especiales fue desplazado” la tarde del 23 de octubre al Hotel Casa Sur.

“Para concretar un allanamiento ordenado por la Fiscalía Criminal y Correccional Nº 14 a cargo de Andrés Madrea para secuestrar elementos de interés para la investigación”, detallaron.

Los ‘insiders’ puntualizaron que “la finalidad del operativo” fue obtener “documentación, registros fílmicos y videos de la zona del subsuelo”.

La Policía argentina continúa interrogando a los empleados del hotel Casa Sur, donde murió Liam Payne. Imagen PN/The Grosby Group

Por su parte, Us Weekly explicó que informantes “cercanos a la indagación” comentaron que se tiene la intención de identificar a los empleados del establecimiento que trabajaron el día del percance y fechas anteriores.

Presuntamente, como parte de la inspección se buscaron papeles dentro de los libros de registro del local, así como datos de sus computadoras.

Además, la administración del sitio “debe proporcionar” más imágenes de cámaras de seguridad que correspondan a minutos posteriores a la tragedia.

Previamente, la Fiscalía aseguró en un comunicado que “se tomaron numerosas declaraciones testimoniales para reconstruir” las últimas acciones de Payne y cómo ocurrió su caída.

¿Trabajadores del hotel suministraron drogas a Liam Payne?

El 18 de octubre, un allegado al Ministerio Público “con conocimiento” de las pesquisas le dijo a People que era probable que el cantante ingiriera estupefacientes antes de morir.

PUBLICIDAD

“Parece haber pruebas de que un empleado del hotel suministraba las drogas a Liam Payne. En breve podría presentarse una acusación por distribución”, aseguró la persona, que pidió no identificarse.

El 21 de octubre, ABC News y TMZ desvelaron que supuestamente el informe toxicológico realizado al británico determinó que él “tenía múltiples sustancias en su organismo cuando cayó y murió”, entre ellas ‘cocaína rosa’.

Hasta el momento, agentes del caso siguen sin confirmar o desmentir dicha versión, pero sí aclararon que ellos no han difundido los resultados de los análisis efectuados a Payne.