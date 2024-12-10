Liam Payne

Gerentes del hotel en el que falleció Liam Payne estarían siendo acusados por su muerte

De acuerdo con los reportes, otros dos empleados del Hotel CasaSur Palermo están ahora siendo señalados por el deceso del artista británico. Presuntamente, ellos, y los otros imputados, se presentarán a declarar ante la ley argentina la siguiente semana.

Video Amigo de Liam Payne y dos empleados del hotel fueron imputados por la fiscalía: avances del caso

A casi dos meses desde la trágica muerte de Liam Payne, las autoridades argentinas estarían imputando a dos personas más.

Este 10 de diciembre, Page Six dio a conocer que se trata de trabajadores del Hotel CasaSur Palermo, en Buenos Aires, donde el cantante falleció tras caer desde el balcón de su habitación en el tercer piso.

Citando documentos a los que tuvieron acceso, el medio puntualiza que el primero de ellos es Esteban Reynaldo Grassi, gerente de recepcionistas.

Él fue, de hecho, quien llamó al 911 para avisar que el artista británico estaba “sobrepasado de droga”, “rompiendo toda” la recámara y solicitó “que manden a alguien”.

Presuntamente, la juez asignada al caso evaluó la intervención que el administrador tuvo en lo ocurrido al exintegrante de One Direction.

Alegadamente, la otra señalada por lo que pasó es Gilda Agustina Martín, mánager de operaciones del establecimiento.

“Al existir motivos suficientes para sospechar que han participado en el hecho investigado, solicitamos presten declaración”, se lee en los papeles, expone Rolling Stone.

La revista detalla que “no está claro” de qué cargo especifico “se les acusa” a los dependientes, quienes se suman a otros tres sospechosos.

Acusados por la muerte de Liam Payne hablarán ante la ley

La siguiente semana, el 19 de diciembre, presuntamente Esteban Reynaldo Grassi y Esteban Reynaldo Martín comparecerán ante el tribunal, a las 10 y 11 de la mañana.

Previamente, explica La Nación, también lo harán los otros acusados, el empresario Rogelio Nores, el camarero Braian Nahuel Paiz, y el empleado de CasaSur, Ezequiel Pereyra.

‘Roger’, amigo de Liam Payne e inculpado por presuntamente abandonarlo, será interrogado el miércoles 18, a las 10 a.m.

Paiz y Pereyra, quienes alegadamente suministraron estupefacientes al intérprete de ‘For you’, brindarán su declaración el martes 17.

Los cinco pueden negarse a responder preguntas a través de sus abogados. Después de que den su versión de la historia, la magistrada determinará si se les procesará o serán excluidos de la indagación.

Los análisis periciales determinaron que Payne perdió la vida a causa de múltiples traumatismos, hemorragias internas y externas, y una lesión craneal, así como que tenía restos de cocaína, alcohol y un antidepresivo en el organismo.

Video El alarmante audio al 911 antes de que Liam Payne muriera desde un tercer piso: “Está sobrepasado”
