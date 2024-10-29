Liam Payne

Liam Payne habría sufrido sobredosis y tenido que ser resucitado antes de su muerte

Presuntamente, la vida del exintegrante de One Direction habría estado en peligro debido a la adicción. El cantante finalmente falleció a los 31 años el pasado 16 de octubre y, según reportes, estaba bajo la influencia de “múltiples sustancias”.

03df27a1-fcac-4d0a-b019-c936ba619136.jpg
Por:
Dayana Alvino.
Video Autopsia a Liam Payne revelaría “múltiples sustancias” en su cuerpo: revelan cuáles

La vida de Liam Payne presuntamente habría estado en riesgo años antes de su trágica muerte, a los 31 años, el pasado 16 de octubre.

El exintegrante de One Direction falleció debido a “politraumatismos” con “hemorragia interna y externa” en su cuerpo tras caer desde el balcón de su habitación en un hotel de Buenos Aires, Argentina.

Liam Payne habría sufrido sobredosis

Este 29 de octubre, Page Six reporta que “varias fuentes” les revelaron que Liam Payne “sufrió una sobredosis y tuvo que ser resucitado al menos una vez” mientras tenía “adicción a las drogas”.

Uno de los informantes puntualizó que el intérprete de ‘Teardrops’ presuntamente tuvo una sobredosis “hace unos años”.

Otra persona, “importante del mundo de la música”, indicó al medio que “les habían dicho” que el cantante sufrió “una sobredosis al menos dos veces en el pasado”.

En julio de 2023, el británico grabó un video para YouTube en el que compartió que había estado en rehabilitación debido al abuso de alcohol y estupefacientes.

“En realidad, necesitaba tomarme un poco de tiempo para mí, porque me había convertido en alguien a quien ya no reconocía”, dijo a la cámara.

Tras el deceso de Payne, el presentador de televisión Richard Madeley aseguró en ‘Good Morning Britain’ que él “siempre era muy abierto sobre los demonios que lo perseguían”.

“Habló de sus problemas con la bebida y las drogas, y estaba muy orgulloso del hecho de que recientemente estaba celebrando haber cumplido 100 días sin consumir drogas”, declaró.

Este 21 de octubre, ABC News y TMZ dieron a conocer que supuestamente “la autopsia parcial” al artista determinó que “tenía múltiples sustancias en su organismo cuando cayó y murió”, entre ellas ‘cocaína rosa’.

Habrían “presionado” a Liam Payne para trabajar

Por su parte, un presunto allegado a Liam Payne contó a Page Six que sus amigos estaban “sorprendidos” porque su representante lo apuntó para participar en ‘Building the band’ de Netflix.

“Su mánager lo presionó para que grabara el programa”, señaló, “estábamos en ‘shock’, no había forma de que él estuviera en condiciones de hacer eso”.

“Liam, en los últimos meses, se había vuelto muy aislado por un nuevo grupo de gente, lejos de [aquellos] que lo cuidaban y que habían estado tratando de ayudarlo durante mucho tiempo”, añadió.

Luego del deceso de la estrella pop, una fuente comentó a The Sun que “es demasiado pronto” para que los responsables de la plataforma decidan si transmitirán o no el ‘show’.

Video Último video que Liam Payne publicó horas antes de su trágica muerte: así lucía el ex One Direction
Relacionados:
Liam PayneMuertes de famososDrogas y AdiccionesCelebridades

