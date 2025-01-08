Confirman causa de muerte de Liam Payne a casi tres meses de que perdiera la vida

Video Los One Direction en el funeral de Liam Payne: el reencuentro en la triste despedida a su amigo

La causa de muerte de Liam Payne ha sido confirmada mediante una investigación en el Reino Unido, a casi tres meses desde que él perdiera la vida en Buenos Aires, Argentina.

Fue la tarde del 16 de octubre cuando el exintegrante de One Direction cayó desde el tercer piso, a unos 45 pies, de su habitación en el Hotel CasaSur.

PUBLICIDAD

Este 8 de enero, Mirror da a conocer que la indagación realizada en el país natal del artista constató que él falleció por “politraumatismo”, término usado cuando una persona tiene múltiples lesiones traumáticas en el cuerpo.

Previamente, retoma el medio, el Tribunal Forense de Buckinghamshire indicó, en una audiencia celebrada el 17 de diciembre, que podría llevar “algún tiempo” determinar exactamente cómo pereció el músico de 31 años.

Autoridades argentinas determinaron la causa de muerte de Liam Payne

A horas de que Liam Payne muriera, diario La Nación informó que el Cuerpo Médico Forense en la Morgue Judicial de Argentina había comenzado la autopsia al británico.

En su primer reporte, los peritos determinaron que el intérprete de ‘Kiss you’ falleció por “politraumatismo” con “hemorragia interna y externa” en el cráneo, tórax, abdomen y extremidades, según The New York Times.

La Fiscalía puntualizó que, debido a la posición en la que descubrió el cuerpo y a las 25 heridas que presentaba, se presumía que el cantautor “no adoptó una postura reflexiva para protegerse” y que pudo haber caído en estado inconsciente.

El pasado noviembre, la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional de Argentina comunicó que los resultados del examen toxicológico efectuado a Liam revelaron:

“En los momentos previos de su muerte y en el lapso de al menos sus últimas 72 horas, presentaba en su cuerpo rastros de un policonsumo de alcohol, cocaína y un antidepresivo recetado”.

Por esa razón, en el informe se concluyó que “todas las lesiones que presentaba Payne eran compatibles con las producidas por caída en altura y que se descartan las autolesivas de cualquier tipo y/o también intervención física de terceras personas”.

PUBLICIDAD

Acusan de homicidio a tres personas por la muerte de Liam Payne

Actualmente, cinco personas han sido imputadas por lo sucedido a Liam Payne, de acuerdo con la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional de Argentina.

La gerente del hotel, Gilda Martin, el recepcionista, Esteban Grassi, y el mánager del compositor, Roger Nores, fueron acusados por el delito de homicidio.

Un empleado de CasaSur, Ezequiel Pereyra, quien la noche del 6 de enero se entregó a la policía, y el camarero, Braian Paiz, están incriminados por presuntamente suministrarle drogas a la estrella.