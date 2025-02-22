Avances en la investigación de la muerte de Liam Payne: tres personas absueltas, una nueva pista y más

Video Los One Direction en el funeral de Liam Payne: el reencuentro en la triste despedida a su amigo

Una nueva fotografía del lugar donde Liam Payne murió ha sido filtrada, la cual podría reforzar una de las hipótesis sobre su fallecimiento.

En la imagen, mostrada por Daily Mail, se aprecia el balcón del tercer piso del cual cayó y en el del segundo piso se ve un bolso de cuero que " se cree que perteneció a Liam Payne y que podría arrojar más luz sobre cómo murió el cantante", explica el medio.

De acuerdo con la información, en el bolso habrían sido encontrados píldoras, una botella de whisky de la marca Jack Daniel's y una nota que decía "para Liam".

Esta presunta evidencia ha reavivado la hipótesis de que el integrante de One Directon estaba intentando escapar.

Según el reporte de Daily Mail, la policía encontró al lado de su cuerpo "un sombrero" y "una segunda bolsa que estaba atada sobre su hombro".

Liam Payne ya habría intentado escapar en otras ocasiones

Entre la información trascendida se explica que "fuentes cercanas" señalaron que no era la primera vez que "Liam intentaba escapar del lugar donde se encontraba".

Daily Mail relata que a mediados de septiembre de 2024 el cantante, de 31 años, "intentó huir de una propiedad alquilada en Florida usando una manguera de jardín para descender, después de un tenso encuentro con su guardaespaldas, quien estaba preocupado por una posible borrachera de drogas".

Liam Payne murió el 16 de octubre de 2024 tras caer de un balcón en un hotel de Argentina, bajo los presuntos influjos de alcohol y drogas.

Un bolso encontrado podría confirmar hipótesis sobre la muerte de Liam Payne. Imagen Daily Mail/Instagram

Algunos implicados fueron absueltos

El 19 de febrero, tres de los cinco implicados fueron absueltos de las acusaciones que los involucraban en la muerte de Liam Payne.

"El informe exculpa al amigo y antiguo mánager de Payne, Rogelio 'Roger' Nores que había sido acusado previamente de homicidio por negligencia tras la muerte de la estrella. Ahora se ha desestimado el caso en su contra. Así como a dos trabajadores del hotel", detalla Daily Mail.

Nores dijo que estaba "encantado" de quedar libre de cualquier implicación. "Estos últimos meses han sido duros, pero ahora estoy libre de cualquier relación con la muerte de Liam, estoy encantado de ser un hombre libre e inocente de todos los cargos", dijo a MailOnline.

"Liam era mi amigo y lamento mucho lo que pasó, pero como mi equipo legal y yo explicamos muy claramente al tribunal, no tuve nada que ver con eso y no soy de ninguna manera responsable", añadió.