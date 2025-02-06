Novia de Liam Payne se defiende a tres meses de la tragedia por haberlo dejado días antes de su muerte

Video Los One Direction en el funeral de Liam Payne: el reencuentro en la triste despedida a su amigo

Kate Cassidy, novia de Liam Payne, brindó su primera entrevista desde que él murió en octubre de 2024 tras caer desde el balcón de su habitación en un hotel de Buenos Aires, Argentina.

A tres meses y medio de lo sucedido, la ‘influencer’ conversó con Clemmie Moodie, de The Sun, para contar detalles de sus últimos momentos con el exintegrante de One Direction.

Novia de Liam Payne se defiende por viajar sin él de regreso a su hogar



Luego del fallecimiento de Liam Payne, trascendió un video que Kate Cassidy publicó en TikTok en el que evidenció lo había dejado a él en Buenos Aires, donde fueron a vacacionar, para regresarse a Miami, sólo cuatro días antes del incidente fatal.

En el clip, ella aseguró que “estaba lista para irse” pues no le gustaba estar mucho tiempo “en el mismo lugar” y detalló que su estancia se había prolongado a “dos semanas”: “Pensé que tenía que volver a casa”.

Después de conocerse su actuar, comenzó a ser criticada en Internet y surgieron teorías que aseguraban había partido a Florida por una ruptura o peleas con el cantautor, lo que la creadora de contenido desmintió en su reciente charla con la periodista.

“El amor es muy optimista y uno únicamente espera que todo salga bien al final. Obviamente, si lo hubiera sabido, si hubiera podido ver el futuro, nunca me habría ido de Argentina”, sentenció.

Además, se defendió explicando el motivo que tuvo para marcharse dejando atrás al artista: “Tenía una responsabilidad, teníamos una responsabilidad. Teníamos a nuestra perra y, claramente, nunca pensé que esto sucedería”.

El dúo adoptó a la cachorrita, que llamaron Nala, a mediados de septiembre del año pasado, un mes antes del percance.

“Fue un accidente trágico y no, nunca pensé que [él pudiera morir]. Pero, ya sabes, teníamos nuestras propias vidas separadas; esta no era la primera vez que viajábamos por separado”, argumentó.

“Nunca pensé que esto sucedería, que resultaría como ocurrió”, recalcó, “todavía no me parece del todo real que él no esté aquí”.

Kate Cassidy afirma que Liam Payne “estaba muy bien” cuando lo dejó



De acuerdo con la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional de Argentina, el examen toxicológico arrojó que Liam Payne ingirió “alcohol, cocaína y un antidepresivo recetado” antes de su deceso.

Al respecto de cómo se encontraba la estrella emocionalmente, Kate Cassidy aseveró al citado medio: “Liam estaba muy bien de la cabeza cuando me fui de Argentina”.

“Estábamos muy bien, llenos de amor; él estaba muy feliz y positivo, y no puedo creer cómo terminaron las cosas”, enunció.

No obstante, ella reconoció: “Con la adicción, nunca se sabe cuándo va a resurgir. […] Apoyé a Liam en las buenas y en las malas, y siempre amé su alma. Siempre quise estar a su lado”.