Liam Payne

Novia de Liam Payne se defiende a tres meses de la tragedia por haberlo dejado días antes de su muerte

Kate Cassidy, quien fuera la pareja del cantante hasta su fallecimiento, aseguró que jamás pensó que él fuera a sufrir el percance que acabó con su vida y afirmó que, de haber sido así, “nunca me habría ido de Argentina”.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

03df27a1-fcac-4d0a-b019-c936ba619136.jpg
Por:
Dayana Alvino.
Video Los One Direction en el funeral de Liam Payne: el reencuentro en la triste despedida a su amigo

Kate Cassidy, novia de Liam Payne, brindó su primera entrevista desde que él murió en octubre de 2024 tras caer desde el balcón de su habitación en un hotel de Buenos Aires, Argentina.

A tres meses y medio de lo sucedido, la ‘influencer’ conversó con Clemmie Moodie, de The Sun, para contar detalles de sus últimos momentos con el exintegrante de One Direction.

PUBLICIDAD

Novia de Liam Payne se defiende por viajar sin él de regreso a su hogar


Luego del fallecimiento de Liam Payne, trascendió un video que Kate Cassidy publicó en TikTok en el que evidenció lo había dejado a él en Buenos Aires, donde fueron a vacacionar, para regresarse a Miami, sólo cuatro días antes del incidente fatal.

En el clip, ella aseguró que “estaba lista para irse” pues no le gustaba estar mucho tiempo “en el mismo lugar” y detalló que su estancia se había prolongado a “dos semanas”: “Pensé que tenía que volver a casa”.

Más sobre Liam Payne

Liam Payne no dejó testamento: revelan qué pasará con la fortuna del fallecido cantante
1 mins

Liam Payne no dejó testamento: revelan qué pasará con la fortuna del fallecido cantante

Univision Famosos
Avances en la investigación de la muerte de Liam Payne: tres personas absueltas, una nueva pista y más
2 mins

Avances en la investigación de la muerte de Liam Payne: tres personas absueltas, una nueva pista y más

Univision Famosos
Afirman que Liam Payne “tuvo problemas” con su orientación: “Enviaba mensajes sexuales a hombres”
3 mins

Afirman que Liam Payne “tuvo problemas” con su orientación: “Enviaba mensajes sexuales a hombres”

Univision Famosos
Confirman causa de muerte de Liam Payne a casi tres meses de que perdiera la vida
2 mins

Confirman causa de muerte de Liam Payne a casi tres meses de que perdiera la vida

Univision Famosos
Exempleado de hotel en el que murió Liam Payne se entrega a las autoridades: de esto se le acusa
2 mins

Exempleado de hotel en el que murió Liam Payne se entrega a las autoridades: de esto se le acusa

Univision Famosos
Presunto mánager de Liam Payne procesado por muerte del artista: estos años pasaría en prisión
3 mins

Presunto mánager de Liam Payne procesado por muerte del artista: estos años pasaría en prisión

Univision Famosos
Gerentes del hotel en el que falleció Liam Payne estarían siendo acusados por su muerte
2 mins

Gerentes del hotel en el que falleció Liam Payne estarían siendo acusados por su muerte

Univision Famosos
Amigo de Liam Payne culpa al hotel de la muerte del cantante por "omisión legal": no tenían doctor
1 mins

Amigo de Liam Payne culpa al hotel de la muerte del cantante por "omisión legal": no tenían doctor

Univision Famosos
Familia de Liam Payne busca justicia para su hijo: iría contra cualquier implicado en su muerte
2 mins

Familia de Liam Payne busca justicia para su hijo: iría contra cualquier implicado en su muerte

Univision Famosos
Liam Payne habría muerto “al intentar escapar” por el balcón del hotel en el que se hospedaba
4 mins

Liam Payne habría muerto “al intentar escapar” por el balcón del hotel en el que se hospedaba

Univision Famosos

Después de conocerse su actuar, comenzó a ser criticada en Internet y surgieron teorías que aseguraban había partido a Florida por una ruptura o peleas con el cantautor, lo que la creadora de contenido desmintió en su reciente charla con la periodista.

“El amor es muy optimista y uno únicamente espera que todo salga bien al final. Obviamente, si lo hubiera sabido, si hubiera podido ver el futuro, nunca me habría ido de Argentina”, sentenció.

Además, se defendió explicando el motivo que tuvo para marcharse dejando atrás al artista: “Tenía una responsabilidad, teníamos una responsabilidad. Teníamos a nuestra perra y, claramente, nunca pensé que esto sucedería”.

El dúo adoptó a la cachorrita, que llamaron Nala, a mediados de septiembre del año pasado, un mes antes del percance.

“Fue un accidente trágico y no, nunca pensé que [él pudiera morir]. Pero, ya sabes, teníamos nuestras propias vidas separadas; esta no era la primera vez que viajábamos por separado”, argumentó.

“Nunca pensé que esto sucedería, que resultaría como ocurrió”, recalcó, “todavía no me parece del todo real que él no esté aquí”.

PUBLICIDAD

Kate Cassidy afirma que Liam Payne “estaba muy bien” cuando lo dejó


De acuerdo con la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional de Argentina, el examen toxicológico arrojó que Liam Payne ingirió “alcohol, cocaína y un antidepresivo recetado” antes de su deceso.

Al respecto de cómo se encontraba la estrella emocionalmente, Kate Cassidy aseveró al citado medio: “Liam estaba muy bien de la cabeza cuando me fui de Argentina”.

“Estábamos muy bien, llenos de amor; él estaba muy feliz y positivo, y no puedo creer cómo terminaron las cosas”, enunció.

No obstante, ella reconoció: “Con la adicción, nunca se sabe cuándo va a resurgir. […] Apoyé a Liam en las buenas y en las malas, y siempre amé su alma. Siempre quise estar a su lado”.

Video Último video que Liam Payne publicó horas antes de su trágica muerte: así lucía el ex One Direction
Relacionados:
Liam PayneMuertes de famososFamososCelebridades

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
LALOLA
Gratis
Es por su bien
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ser mi hijo?
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD