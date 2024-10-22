Liam Payne

Cuerpo de Liam Payne aún no será entregado a su papá para su repatriación: esta es la razón

Las autoridades argentinas informaron que los restos del cantante todavía seguirán bajo su resguardo. El señor Geoff Payne, padre del ex One Direction, solicitó al Fiscal “se investigue” lo que le sucedió a su hijo.

El cuerpo de Liam Payne todavía no será entregado a su papá, Geoff Payne, para que pueda trasladarlo desde Argentina hasta su natal Inglaterra.

Luego de que el exintegrante de One Direction perdiera la vida el pasado 16 de octubre en Buenos Aires, su padre arribó a dicha ciudad el viernes 18 para empezar los trámites de repatriación.

Cuerpo de Liam Payne continuará en poder de las autoridades

Este martes 22 se dio a conocer por medio de un comunicado que el titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional No. 14, Andrés Esteban Madrea, recibió ayer al papá de Liam Payne.

“El representante del Ministerio Público Fiscal le informó al padre que aún no concluyeron los estudios toxicológicos e histopatológicos complementarios a la autopsia”, explicaron.

Añadieron que igualmente le fue puntualizado a Geoff Payne que los resultados de dichos exámenes “son necesarios para discernir sobre la entrega del cuerpo”.

El cantante de 31 años falleció luego de caer desde el balcón de su habitación, en el tercer piso, del hotel Casa Sur, donde se alojaba.

Según The New York Times, los peritos del Cuerpo Médico Forense en la Morgue Judicial del país determinaron, con base en la autopsia, que Liam murió por “politraumatismo” con “hemorragia interna y externa” en el cráneo, tórax, abdomen y extremidades.

Este 21 de octubre, ABC News y TMZ dieron a conocer que presuntamente, los expertos descubrieron que el artista “tenía múltiples sustancias en su organismo” cuando falleció, como la ‘cocaína rosa’.

No obstante, tras la difusión de estos últimos datos, la Fiscalía aseguró que informaron al padre del cantante que “no tiene conocimiento hasta la fecha de otros estudios o análisis de laboratorio”.

“Tampoco dio a conocer algún tipo de informe técnico especifico fuera del marco excluyente de la investigación y el proceso judicial correspondiente al caso”, apuntaron.

Hasta que los procedimientos judiciales acaben, Geoff tendrá “acompañamiento dinámico policial”, “dado su estado de lógica conmoción por la muerte de su hijo”, aseveró la dependencia.

“Él expresó su deseo de que se investigue y se conozca lo sucedido y manifestó ante el fiscal su disposición a declarar sobre todo lo que conoce acerca de la vida de su hijo, que pueda ayudar a la investigación”, expusieron.

Continúa las averiguaciones por el deceso de Liam Payne

En su escrito, la Fiscalía igualmente afirmó que en el caso por la muerte de Liam Payne “se están realizando peritajes sobre teléfonos celulares, computadoras, fotografías y videos de cámaras de seguridad, que requieren un tiempo más prolongado de análisis”.

A su vez, “se tomaron numerosas declaraciones testimoniales para reconstruir las últimas horas de vida de la víctima y el escenario de los hechos, proceso que aún continúa con trabajadores del hotel, conocidos, profesionales técnicos y médicos, y otras personas vinculadas” a la estrella “por su trabajo”.

“Por la necesidad de respetar la memoria de la víctima, todo lo que surja en el marco de la investigación, primero se le informará a la familia, y dada la alta exposición pública que tenía el músico, la comunicación estará limitada a los canales institucionales del MPF”, concluyeron.

