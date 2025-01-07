Exempleado de hotel en el que murió Liam Payne se entrega a las autoridades: de esto se le acusa

Video Los One Direction en el funeral de Liam Payne: el reencuentro en la triste despedida a su amigo

Ezequiel David Pereyra, exempleado del hotel en el que murió Liam Payne, se entregó a las autoridades argentinas la noche del lunes 6 de enero. Tres días antes su casa había sido alladada con una orden de arresto en su contra.

Según reportes de TMZ, el hombre de 21 años, acusado por presunto tráfico de drogas, negoció su entrega a través de su abogado. Fue así que las autoridades acudieron a su casa y lo arrestaron.

El exempleado del hotel CasaSur Palermo, de Buenos Aires, había estado prófugo desde que fue señalado de suministrar drogas a Liam Payne horas antes de que el cantante cayera desde el tercer piso a consecuencia del uso de narcóticos.

Hasta el momento, Ezequiel David Pereyra no ha reconocido su culpabilidad ni ha admitido haber incurrido en algún delito, señala TMZ este 7 de enero.

¿De qué se le acusa al segundo detenido por la muerte de Liam Payne?

Según el expediente judicial de Pereyra, citado por La Nación, las autoridades argentinas le atribuyen haber entregado cocaína en dos ocasiones a Liam Payne: una el 15 de octubre y otra el 16 de octubre, día en que el cantante murió.

La publicación argentina también señala que fue después de que las autoridades argentinas allanaran su casa el pasado 3 de enero, que Pereyra decidió entregarse, ya que se sentía “vigilado” y “presionado”.

El arresto de Ezequiel David Pereyra se produce una semana después de la captura de Braian Paiz, un camarero de un lujoso restaurante en Puerto Madero, a quien Liam conoció durante su visita al lugar.

Liam Payne murió el 16 de octubre a los 31 años en Buenos Aires, Argentina. De acuerdo con el informe preliminar de la autopsia, el cantante falleció de un "politraumatismo" que le provocó una "hemorragia interna y externa".