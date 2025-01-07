Liam Payne

Exempleado de hotel en el que murió Liam Payne se entrega a las autoridades: de esto se le acusa

El hombre de 21 años, acusado por presunto tráfico de drogas, es el segundo detenido por las autoridades argentinas en el caso del cantante británico.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Video Los One Direction en el funeral de Liam Payne: el reencuentro en la triste despedida a su amigo

Ezequiel David Pereyra, exempleado del hotel en el que murió Liam Payne, se entregó a las autoridades argentinas la noche del lunes 6 de enero. Tres días antes su casa había sido alladada con una orden de arresto en su contra.

Según reportes de TMZ, el hombre de 21 años, acusado por presunto tráfico de drogas, negoció su entrega a través de su abogado. Fue así que las autoridades acudieron a su casa y lo arrestaron.

PUBLICIDAD

Más sobre Liam Payne

Novia de Liam Payne recuerda al cantante en su primer aniversario luctuoso: “Siempre odiaré las despedidas”
0:59

Novia de Liam Payne recuerda al cantante en su primer aniversario luctuoso: “Siempre odiaré las despedidas”

Univision Famosos
One Direction sufre la muerte de integrante clave: lo que se sabe
1 mins

One Direction sufre la muerte de integrante clave: lo que se sabe

Univision Famosos
Liam Payne no dejó testamento: revelan qué pasará con la fortuna del fallecido cantante
1 mins

Liam Payne no dejó testamento: revelan qué pasará con la fortuna del fallecido cantante

Univision Famosos
Avances en la investigación de la muerte de Liam Payne: tres personas absueltas, una nueva pista y más
2 mins

Avances en la investigación de la muerte de Liam Payne: tres personas absueltas, una nueva pista y más

Univision Famosos
Afirman que Liam Payne “tuvo problemas” con su orientación: “Enviaba mensajes sexuales a hombres”
3 mins

Afirman que Liam Payne “tuvo problemas” con su orientación: “Enviaba mensajes sexuales a hombres”

Univision Famosos
Novia de Liam Payne se defiende a tres meses de la tragedia por haberlo dejado días antes de su muerte
2 mins

Novia de Liam Payne se defiende a tres meses de la tragedia por haberlo dejado días antes de su muerte

Univision Famosos
Confirman causa de muerte de Liam Payne a casi tres meses de que perdiera la vida
2 mins

Confirman causa de muerte de Liam Payne a casi tres meses de que perdiera la vida

Univision Famosos
Presunto mánager de Liam Payne procesado por muerte del artista: estos años pasaría en prisión
3 mins

Presunto mánager de Liam Payne procesado por muerte del artista: estos años pasaría en prisión

Univision Famosos
Gerentes del hotel en el que falleció Liam Payne estarían siendo acusados por su muerte
2 mins

Gerentes del hotel en el que falleció Liam Payne estarían siendo acusados por su muerte

Univision Famosos
Amigo de Liam Payne culpa al hotel de la muerte del cantante por "omisión legal": no tenían doctor
1 mins

Amigo de Liam Payne culpa al hotel de la muerte del cantante por "omisión legal": no tenían doctor

Univision Famosos

El exempleado del hotel CasaSur Palermo, de Buenos Aires, había estado prófugo desde que fue señalado de suministrar drogas a Liam Payne horas antes de que el cantante cayera desde el tercer piso a consecuencia del uso de narcóticos.

Hasta el momento, Ezequiel David Pereyra no ha reconocido su culpabilidad ni ha admitido haber incurrido en algún delito, señala TMZ este 7 de enero.

¿De qué se le acusa al segundo detenido por la muerte de Liam Payne?

Según el expediente judicial de Pereyra, citado por La Nación, las autoridades argentinas le atribuyen haber entregado cocaína en dos ocasiones a Liam Payne: una el 15 de octubre y otra el 16 de octubre, día en que el cantante murió.

La publicación argentina también señala que fue después de que las autoridades argentinas allanaran su casa el pasado 3 de enero, que Pereyra decidió entregarse, ya que se sentía “vigilado” y “presionado”.

El arresto de Ezequiel David Pereyra se produce una semana después de la captura de Braian Paiz, un camarero de un lujoso restaurante en Puerto Madero, a quien Liam conoció durante su visita al lugar.

Liam Payne murió el 16 de octubre a los 31 años en Buenos Aires, Argentina. De acuerdo con el informe preliminar de la autopsia, el cantante falleció de un "politraumatismo" que le provocó una "hemorragia interna y externa".

Casi un mes después de su fallecimiento el cuerpo del exintegrante de One Direction fue trasladado a Londres, donde su familia lo despidió con un funeral en los Home Counties el 20 de noviembre.

Relacionados:
Liam PayneMuertes de famososFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
La Trevi sin filtro
Gratis
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
Tráiler: Cómplices
De viaje con los Derbez
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD