Liam Payne no dejó testamento: revelan qué pasará con la fortuna del fallecido cantante

Video Los One Direction en el funeral de Liam Payne: el reencuentro en la triste despedida a su amigo

A punto de que se cumplan siete meses del fallecimiento de Liam Payne, se reveló que el exintegrante de One Direction no dejó testamento.

De acuerdo con el diario británico The Guardian, un tribunal del Reino Unido determinó que la fortuna del cantante, valuada en más de 32 millones de dólares, quedará en manos de Bear, su único hijo.

PUBLICIDAD

Exnovia de Liam Payne administrará la fortuna de su hijo

Debido a que Bear todavía es menor de edad, la fortuna de Liam Payne será administrada por Cheryl Tweedy, quien oficialmente fue nombrada como una de las albaceas del patrimonio del músico junto al abogado Richard Mark Bray, quien será coadministrador legal.

Según refiere el medio, Tweedy podría depositar la fortuna” de Liam Payne “en un fideicomiso para Bear. Según las normas de sucesión intestada en Inglaterra y Gales, el cónyuge y luego los hijos, si los hay, tienen prioridad sobre la herencia”.

Liam Payne falleció el 16 de octubre a los 31 años. El exintegrante de One Direction perdió la vida tras caer de un tercer piso del hotel donde se hospedaba en Buenos Aires, Argentina.

De acuerdo con Alberto Crescenti, titular del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), el artista se habría golpeado en la cabeza tras caer entre 13 o 14 metros, por lo que los servicios de emergencia no tuvieron posibilidad de reanimarlo.

Las autoridades argentinas determinaron el caso como homicidio tras encontrar restos de estupefacientes en el cuerpo del cantante.