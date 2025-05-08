Liam Payne

Liam Payne no dejó testamento: revelan qué pasará con la fortuna del fallecido cantante

La fortuna de Liam Payne está valuada en más de 32 millones de dólares. El exintegrante de One Direction falleció el 16 de octubre de 2024.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

WhatsApp Image 2024-06-27 at 9.42.26 PM.jpeg
Por:
Elizabeth González.
Video Los One Direction en el funeral de Liam Payne: el reencuentro en la triste despedida a su amigo

A punto de que se cumplan siete meses del fallecimiento de Liam Payne, se reveló que el exintegrante de One Direction no dejó testamento.

De acuerdo con el diario británico The Guardian, un tribunal del Reino Unido determinó que la fortuna del cantante, valuada en más de 32 millones de dólares, quedará en manos de Bear, su único hijo.

PUBLICIDAD

Más sobre Liam Payne

Avances en la investigación de la muerte de Liam Payne: tres personas absueltas, una nueva pista y más
2 mins

Avances en la investigación de la muerte de Liam Payne: tres personas absueltas, una nueva pista y más

Univision Famosos
Afirman que Liam Payne “tuvo problemas” con su orientación: “Enviaba mensajes sexuales a hombres”
3 mins

Afirman que Liam Payne “tuvo problemas” con su orientación: “Enviaba mensajes sexuales a hombres”

Univision Famosos
Novia de Liam Payne se defiende a tres meses de la tragedia por haberlo dejado días antes de su muerte
2 mins

Novia de Liam Payne se defiende a tres meses de la tragedia por haberlo dejado días antes de su muerte

Univision Famosos
Confirman causa de muerte de Liam Payne a casi tres meses de que perdiera la vida
2 mins

Confirman causa de muerte de Liam Payne a casi tres meses de que perdiera la vida

Univision Famosos
Exempleado de hotel en el que murió Liam Payne se entrega a las autoridades: de esto se le acusa
2 mins

Exempleado de hotel en el que murió Liam Payne se entrega a las autoridades: de esto se le acusa

Univision Famosos
Presunto mánager de Liam Payne procesado por muerte del artista: estos años pasaría en prisión
3 mins

Presunto mánager de Liam Payne procesado por muerte del artista: estos años pasaría en prisión

Univision Famosos
Gerentes del hotel en el que falleció Liam Payne estarían siendo acusados por su muerte
2 mins

Gerentes del hotel en el que falleció Liam Payne estarían siendo acusados por su muerte

Univision Famosos
Amigo de Liam Payne culpa al hotel de la muerte del cantante por "omisión legal": no tenían doctor
1 mins

Amigo de Liam Payne culpa al hotel de la muerte del cantante por "omisión legal": no tenían doctor

Univision Famosos
Familia de Liam Payne busca justicia para su hijo: iría contra cualquier implicado en su muerte
2 mins

Familia de Liam Payne busca justicia para su hijo: iría contra cualquier implicado en su muerte

Univision Famosos
Liam Payne habría muerto “al intentar escapar” por el balcón del hotel en el que se hospedaba
4 mins

Liam Payne habría muerto “al intentar escapar” por el balcón del hotel en el que se hospedaba

Univision Famosos

Exnovia de Liam Payne administrará la fortuna de su hijo

Debido a que Bear todavía es menor de edad, la fortuna de Liam Payne será administrada por Cheryl Tweedy, quien oficialmente fue nombrada como una de las albaceas del patrimonio del músico junto al abogado Richard Mark Bray, quien será coadministrador legal.

Según refiere el medio, Tweedy podría depositar la fortuna” de Liam Payne “en un fideicomiso para Bear. Según las normas de sucesión intestada en Inglaterra y Gales, el cónyuge y luego los hijos, si los hay, tienen prioridad sobre la herencia”.

Liam Payne falleció el 16 de octubre a los 31 años. El exintegrante de One Direction perdió la vida tras caer de un tercer piso del hotel donde se hospedaba en Buenos Aires, Argentina.

De acuerdo con Alberto Crescenti, titular del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), el artista se habría golpeado en la cabeza tras caer entre 13 o 14 metros, por lo que los servicios de emergencia no tuvieron posibilidad de reanimarlo.

Las autoridades argentinas determinaron el caso como homicidio tras encontrar restos de estupefacientes en el cuerpo del cantante.

Aunque han pasado siete meses desde el fallecimiento de Liam Payne, las autoridades continúan las investigaciones. Hasta ahora, tres de los cinco presuntos implicados fueron absueltos.

Video El estremecedor video del papá de Liam Payne en el lugar donde su hijo murió tras caer desde un balcón
Relacionados:
Liam PayneMuertes de famososFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Camino a Arcadia
Gratis
LALOLA
Gratis
Radical
Tráiler: Consuelo (Temporada 2)
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD