Novia de Liam Payne se sentiría “inmensamente culpable” por irse de Argentina sin él

Video ¿Qué le dijeron las autoridades al papá de Liam Payne sobre las “múltiples sustancias” de su hijo?

A una semana de la muerte de Liam Payne, su novia Kate Cassidy se sentiría “inmensamente culpable” por irse de Argentina sin él.

Este viernes 25 de octubre, una fuente reveló a Us Weekly que la influencer estaría todavía en “shock” y “devastada” por el repentino fallecimiento del exintegrante de One Direction, quien el pasado 16 de octubre perdió la vida tras caer desde el tercer piso de un hotel argentino.

“Esta última semana ha sido una pesadilla para ella, todavía está en estado de shock”, aseguró el insider a la publicación.

“Todavía no se ha dado cuenta. Kate y Liam tenían una relación sólida y ella se siente inmensamente culpable por haberse ido de Argentina antes de tiempo y haberlo dejado solo”, agregó.

El informante aseguró a la publicación que Liam Payne “no quería” que Kate Cassidy se fuera sin él, pero ella llevaba dos semanas en Argentina y no estaba dispuesta a quedarse más tiempo.

“Habían tenido momentos difíciles en el pasado, pero estaban bien durante sus vacaciones en Argentina, a pesar de que él quería que ella se quedara”, detalló.

Finalmente, ventiló que la novia de Liam Payne había estado junto a él durante los últimos años.

“Kate ha visto los altibajos de Liam durante los últimos 2 años y sabía que él estaba luchando a veces. Ella siempre lo había apoyado y se había mantenido a su lado”, concluyó.

Liam Payne y Kate Cassidy comenzaron a salir en 2022 y fue hasta la muerte del intérprete de 31 años que se mantuvieron juntos.

El cantante perdió la vida tras caer de un un tercer piso del hotel Casasur Palermo. De acuerdo con el informe preliminar de la autopsia, Liam Payne falleció de un "politraumatismo", que provocó una "hemorragia interna y externa". El informe también sugiere que intérprete de 'For You' estaba inconsciente al momento de su caída.