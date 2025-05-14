Valeria Márquez habría denunciado amenazas de su ex antes de que le quitaran la vida

Video Supuesto ex de Valeria Márquez sería el principal sospechoso de su asesinato: aseguran es un capo

Valeria Márquez habría denunciado amenazas de su exnovio días antes de ser asesinada en el interior de su salón de belleza, ubicado en Zapopan, Jalisco, México, cuando se encontraba en una transmisión en vivo de TikTok.

Según antiguos mensajes compartidos aparentemente por la ‘influencer’ en Instagram, hace tiempo habría hecho responsable a su expareja de cualquier situación que pudiera sucederle a ella e incluso a su familia.

“Fue mi actual pareja con la cual vivía, por eso digo que es mi ‘EX’. Y hago responsable cualquier cosa que me llegue a pasar a mí y a mi familia a esa persona (hasta si me tengo que salir de la ciudad)”, habría escrito sobre una fotografía donde sus piernas lucen aparentemente con moretones.

En las imágenes también estaría expuesta una supuesta conversación con su expareja en la que la habría amenazado. Además, ventilaría que en una ocasión su ex solicitó que la sacaran de un antro en Zapopan.

“(PORQUE NO LE GUSTÓ AL MUÑECO QUE YO LLEGARA A DIVERTIRME) y me dijeron (por favor salte porque no sabes cómo se pone él, no me quiero meter en problemas con él)”, habría escrito la joven de 23 años al pie de una imagen que mostraría la fachada del centro nocturno Spade.

Estos antiguos mensajes fueron divulgados por los seguidores de Valeria Márquez tras darse a conocer su asesinato. Según los internautas ella habría advertido hace tiempo temer por su vida. Incluso, refieren que durante su última transmisión en vivo, ella habría sospechado que uno de los obsequios que presuntamente recibiría sería de uno de sus exnovios.