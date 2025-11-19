Selena Quintanilla

Selena Quintanilla: revelan autopsia y verdadera causa de muerte de la ‘Reina del Tex-Mex’

Nuevos detalles sobre la muerte de Selena Quintanilla salieron a la luz 30 años después de su asesinato perpetrado por Yolanda Saldívar, fundadora de su club de fans y gerente de sus boutiques de ropa en Texas.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Video ¿A Selena Quintanilla le negaron transfusión de sangre que pudo salvarle la vida? Su viudo lo revela

Selena Quintanilla murió el 31 de marzo de 1995 tras recibir un disparo en el hombro perpetrado por Yolanda Saldívar, fundadora de su club de fans y gerente de sus boutiques de ropa en Texas.

Tras la muerte de Selena Quintanilla, la oficina del médico forense del condado de Nueces, Texas, accedió a realizar una autopsia de urgencia tan solo tres horas después del fallecimiento de la cantante ante la presión mediática.

De acuerdo con el informe original de 1995, al que tuvo acceso Us Weekly, la ‘Reina del Tex-Mex’ murió a causa de una herida de bala en la parte inferior del hombro derecho y su muerte fue declarada homicidio, a pesar de que Yolanda Saldívar declaró que el disparo fue accidental.

En los documentos, el forense Lloyd White señaló que la muerte de Selena Quintanilla fue “a consecuencia de una hemorragia interna y externa exsanguinante, es decir, un sangrado masivo, debido a una herida de bala perforante en el tórax”.

Según el informe forense, la bala entró por la espalda de la intérprete de ‘Como la flor’ y la trayectoria de la bala fue rastreada desde las costillas hasta el lóbulo pulmonar superior, antes de perforar la pared torácica.

Asimismo, se reporta que se “detectó un orificio de salida en la parte superior derecha del tórax anterior”, por lo que el forense determinó que la trayectoria de la bala fue lo que lesionó gravemente la arteria subclavia de Selena, lo que provocó su muerte.

Selena Quintanilla murió el 31 de marzo de 1995 a consecuencia de un disparo en el hombro perpetrado por Yolanda Saldívar en el motel Days Inn de Corpus Christi.

La mujer fue hallada culpable en octubre del mismo año por el delito de homicidio intencional, por lo que se le aplicó la sentencia de cadena perpetua.

Video Así fueron las últimas horas de vida de Selena Quintanilla
