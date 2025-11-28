Muere hijo del exfutbolista Fernando Navarro a los 5 años: lo que se sabe

Video Muere bebé de ‘influencer’ en accidente doméstico: ella da detalles para alertar a padres

Emilio, hijo del exfutbolista mexicano Fernando Navarro, murió a los 5 años tras luchar por meses contra una enfermedad hepática que lo llevó a ser trasplantado de emergencia.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada por Club León a través de un comunicado, donde se enviaron condolencias para el exjugador.

“Club León lamenta profundamente el sensible fallecimiento de Emilio Navarro Canales, hijo de nuestro querido amigo Fernando Navarro. Nos unimos a la pena que embarga a todos sus familiares. Descansa en paz, querido Emi”, escribieron sin dar detalles sobre la causa de su fallecimiento.

Así se informó su fallecimiento. Imagen Club León / X



Un día antes de informarse sobre el fallecimiento de Emilio, Fernando Navarro solicitó donadores de sangre para el menor.

¿Qué le pasó al hijo de Fernando Navarro?

En agosto pasado, Fernando Navarro comenzó una colecta económica en GoFundMe con el propósito de solventar los gastos médicos de su hijo, quien se encontraba en terapia intensiva por un problema hepático. La meta a alcanzar eran 3 millones de pesos (150 mil dólares).

“Soy Emilio, tengo 5 años. Me encanta bailar nadar y jugar con mi hermano Alonso. Hoy estoy en terapia intensiva: mi hígado dejó de funcionar y necesite un trasplante de manera inmediata”, se lee.

Emilio Navarro falleció a los 5 años. Imagen GoFundMe



“Ya tengo mi nuevo hígado y 40 días después aún estoy en el hospital echándole muchas ganas para recuperarme! Aunque tengo seguro médico, ya llegó a su límite, los gastos hospitalarios son enormes y rebasan a mi familia, mi papá Fernando Navarro ha creado esta recaudación para poder pagar parte de esos gastos extras”, explicaron.

“Cada segunda cuenta. Tu donación puede salvar mi vida y devolverme a casa con mi familia. Gracias por ayudarme a seguir soñando”, sentenciaron.

El 25 de octubre, el hijo de Fernando Navarro fue dado de alta del hospital tras permanecer 75 días hospitalizado, según reportó el mismo exfutbolista.