Amiga de Valeria Márquez rompe el silencio tras ser señalada como supuesta cómplice en su muerte

Video Así fueron los últimos minutos de la 'influencer' a la que le quitaron la vida durante 'live'

Vivian de la Torre, amiga de Valeria Márquez, fue señalada en redes por su presunta complicidad en el asesinato de la ‘influencer’, quien fue atacada a balazos en el interior de su salón de belleza cuando se encontraba en un live de TikTok.

La bloguera rompió el silencio ante las fuertes acusaciones a través de una de sus publicaciones de TikTok, donde también pidió respeto a la memoria de su amiga que acababa de fallecer.

“Por el respeto a la memoria de mi Vale bella, les pido respeto al delicado tema. Tanto yo como la otra niña jamás imaginamos que le pasaría algo en ese momento. A ella siempre le llegaban obsequios o colaboraciones a su estética, por lo tanto era normal para las chicas recibir sus regalos y para las que conocían mi relación con ella, sabían que siempre le mandaba detalles cuando estaba y cuando no estaba en live”, señaló durante la madrugada del 14 de mayo.

Así respondió Vivían de la Torre ante señalamientos de presunta complicidad en asesinato de su amiga Valeria Márquez. Imagen Vivían de la Torre / TikTok



Vivían destacó en su publicación que Valeria Márquez era “como una hermana” para ella por lo que no habría hecho nada para lastimarla. Además pidió empatía y que se dejaran de compartir las imágenes de su live.

“Les pido que dejen de hablar en base al morbo y a querer estar comparando gente porque Vale para mí era una hermana y jamás haría nada para lastimarla. Y tanto como su trabajadora, respeto su privacidad y terminó el live para no mostrarla en un momento tan crudo como el que fue el día de hoy. Hay que tener un poco más de empatía ante la lamentable situación que de por sí ya es bastante difícil de sobrellevar”, concluyó.

Vivian de la Torre dedica sentido mensaje a 'influencer' Valeria Márquez

Luego de esta publicación, Vivian de la Torre desactivó los comentarios de su cuenta de TikTok y, más tarde, le dedicó un sentido mensaje a su amiga Valeria Márquez.

“Me quedo con todo lo bonito y todos los detalles que te di que te alegraban siempre tus días. Te amaré hasta mi último día y siempre me harás falta. Hoy no solo me quitaron a mi mejor amiga sino a una hermana y mi apoyo más grande. Descansa mi Vale bonita”, expresó en sus historias de TikTok.

Así se despidió de su amiga en redes sociales. Imagen Vivían de la Torre Instagram / TikTok



“Mi werita preciosa, te amaré por siempre mi niña. Jamás imaginé una vida in ti. Sin duda tengo un angelote que me cuidará siempre. Te amo mi Barbie”, agregó más tarde la bloguera en Instagram.

Las especulaciones sobre la presunta complicidad de Vivian de la Torre en la muerte de Valeria Márquez surgieron en redes sociales, luego de que algunos internautas la señalaran como sospechosa tras haber enviado obsequios que recibió la ‘influencer’ minutos antes de su asesinato.

“Vivían mejor dime que te gusto”, expresó Valeria en su transmisión en vivo de TikTok tras recibir una bebida supuestamente por parte de su amiga.

Según imágenes del live, al mismo tiempo en que recibió la bebida, a Valeria le fue entregado un peluche en forma de puerquito por un repartidor distinto.

“Es un puerquito… La Vivian está enamorada de mí, te lo juro”, agregó en el mismo live.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Jalisco investiga el asesinato de Valeria Márquez conforme al protocolo de feminicidio. Tras el ataque, su cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde se le practicará la necropsia correspondiente. Además, quedará a la espera su identificación oficial por parte de familiares.