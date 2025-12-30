Famosos Muere vocalista de Banda Gota de Oro en masacre en México: lo que se sabe El fallecimiento de Giovanni Vera fue confirmado por Banda Gota de Oro, agrupación del que era vocalista. El atentado contra el cantante sucedió en Guanajuato, México.

Giovanni Vera, vocalista de Banda Gota de Oro, murió. El cantante fue víctima de una masacre en Guanajuato, México, el 28 de diciembre.

La noticia de su muerte fue confirmada por la agrupación del que era vocalista. A través de una publicación de Instagram, sus compañeros lamentaron su fallecimiento. Sin embargo, no dieron más detalles.

“Hoy el cielo se viste de fiesta porque tú cantas allá arriba. Tu voz y tu alegría vivirán siempre en nosotros”, escribieron el mismo día en que sucedió el atentado.

Así se informó la muerte del vocalista de Banda Gota de Oro.



“Gracias por todo lo que dejaste en la tierra, descansa en paz, grande de corazón. Y como siempre lo dijiste: ¡¡Qué suene la gotera!!”, agregaron.

Mientras que en otra publicación, Banda Gota de Oro homenajeó al intérprete mexicano.

“Hoy no es un adiós, es un hasta siempre. Gracias por cada risa, cada consejo y cada momento compartido. Tu amistad dejó huellas profundas en nuestras vidas y en nuestros corazones. Te vas, pero tu recuerdo y tu esencia se quedan con nosotros para siempre. Descansa en paz, amigo querido, con todo cariño te hicimos este pequeño homenaje hermano Gio”.

Lo que se sabe del asesinato de Giovanni Vera

El domingo 28 de diciembre se reportó una balacera dentro de una vivienda en Guanajuato, México, misma que fue descrita por medios mexicanos, como Milenio, como una "masacre".

Según testigos, una familia convivía en el interior de su hogar, ubicado en la colonia Los Presidentes, con la puerta de la calle abierta, cuando hombres armados a bordo de varios vehículos ingresaron de forma violenta y abrieron fuego contra los asistentes.

De acuerdo con información de la Fiscalía, el ataque armado causó la muerte de cinco personas, entre ellas, la de Giovanni Vera, integrante y vocalista de Banda Gota de Oro.