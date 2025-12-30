Famosos

Muere vocalista de Banda Gota de Oro en masacre en México: lo que se sabe

El fallecimiento de Giovanni Vera fue confirmado por Banda Gota de Oro, agrupación del que era vocalista. El atentado contra el cantante sucedió en Guanajuato, México.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
add
Síguenos en Google
Video Muere el cantante Ernesto Barajas: esta fue la última publicación del vocalista de Enigma Norteño

Giovanni Vera, vocalista de Banda Gota de Oro, murió. El cantante fue víctima de una masacre en Guanajuato, México, el 28 de diciembre.

La noticia de su muerte fue confirmada por la agrupación del que era vocalista. A través de una publicación de Instagram, sus compañeros lamentaron su fallecimiento. Sin embargo, no dieron más detalles.

PUBLICIDAD

“Hoy el cielo se viste de fiesta porque tú cantas allá arriba. Tu voz y tu alegría vivirán siempre en nosotros”, escribieron el mismo día en que sucedió el atentado.

Así se informó la muerte del vocalista de Banda Gota de Oro.
Así se informó la muerte del vocalista de Banda Gota de Oro.
Imagen Banda Gota de Oro / Instagram

Más sobre Famosos

¿De qué murió el mexicano Juan Pedro Franco, el hombre más obeso del mundo? Esto se sabe
0:42

¿De qué murió el mexicano Juan Pedro Franco, el hombre más obeso del mundo? Esto se sabe

Univision Famosos
Maldición de los Kennedy: muerte de Tatiana Schlossberg, nieta de John F. Kennedy, se suma a sus tragedias
3 mins

Maldición de los Kennedy: muerte de Tatiana Schlossberg, nieta de John F. Kennedy, se suma a sus tragedias

Univision Famosos
¿Sabine Moussier “está muriendo”? Cynthia Klitbo habla tras supuestamente ayudarle en su despedida
0:50

¿Sabine Moussier “está muriendo”? Cynthia Klitbo habla tras supuestamente ayudarle en su despedida

Univision Famosos
Irina Baeva y Giovanni Medina ¿juntos y de vacaciones con hijo de Ninel Conde?: fotos crean sospechas
1 mins

Irina Baeva y Giovanni Medina ¿juntos y de vacaciones con hijo de Ninel Conde?: fotos crean sospechas

Univision Famosos
Muertes trágicas de famosos en 2025: sus fallecimientos conmocionaron al mundo del entretenimiento
2 mins

Muertes trágicas de famosos en 2025: sus fallecimientos conmocionaron al mundo del entretenimiento

Univision Famosos
Emiliano Aguilar compara a su tía con una momia y ella le responde recordándole a su mamá
0:51

Emiliano Aguilar compara a su tía con una momia y ella le responde recordándole a su mamá

Univision Famosos
Kate del Castillo reacciona así luego que Yolanda Andrade revelara cuál enfermedad padece
0:58

Kate del Castillo reacciona así luego que Yolanda Andrade revelara cuál enfermedad padece

Univision Famosos
Mel Gibson y Rosalind Ross se separan después de 9 años de relación: "Es triste terminar"
1 mins

Mel Gibson y Rosalind Ross se separan después de 9 años de relación: "Es triste terminar"

Univision Famosos
Muere Juan Pedro Franco, mexicano que fue el hombre más obeso del mundo: tenía 41 años
2 mins

Muere Juan Pedro Franco, mexicano que fue el hombre más obeso del mundo: tenía 41 años

Univision Famosos
Ángela Aguilar sorprende con nuevo look y genera debate: ¿le copia a Cazzu?
0:50

Ángela Aguilar sorprende con nuevo look y genera debate: ¿le copia a Cazzu?

Univision Famosos


“Gracias por todo lo que dejaste en la tierra, descansa en paz, grande de corazón. Y como siempre lo dijiste: ¡¡Qué suene la gotera!!”, agregaron.

Mientras que en otra publicación, Banda Gota de Oro homenajeó al intérprete mexicano.

“Hoy no es un adiós, es un hasta siempre. Gracias por cada risa, cada consejo y cada momento compartido. Tu amistad dejó huellas profundas en nuestras vidas y en nuestros corazones. Te vas, pero tu recuerdo y tu esencia se quedan con nosotros para siempre. Descansa en paz, amigo querido, con todo cariño te hicimos este pequeño homenaje hermano Gio”.

Lo que se sabe del asesinato de Giovanni Vera

El domingo 28 de diciembre se reportó una balacera dentro de una vivienda en Guanajuato, México, misma que fue descrita por medios mexicanos, como Milenio, como una "masacre".

Según testigos, una familia convivía en el interior de su hogar, ubicado en la colonia Los Presidentes, con la puerta de la calle abierta, cuando hombres armados a bordo de varios vehículos ingresaron de forma violenta y abrieron fuego contra los asistentes.

De acuerdo con información de la Fiscalía, el ataque armado causó la muerte de cinco personas, entre ellas, la de Giovanni Vera, integrante y vocalista de Banda Gota de Oro.

Hasta el momento, la Fiscalía de Guanajuato no ha compartido detalles sobre la línea de investigación sobre la muerte de Giovanni Vera y el atentado.

Relacionados:
FamososMuerte

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Oríllese a la orilla
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Pacto de sangre
Gratis
Cómplices
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX