Muertes de 'influencers'

Michael Duarte, ‘influencer’ latino, tuvo un altercado con la policía que lo llevó a la muerte

Según TMZ, un portavoz de la Oficina del Sheriff del Condado de Medina les compartió detalles de lo que sucedió con el creador de contenido, quien falleció a los 36 años.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
Video ‘Influencer’ pierde la vida al recibir impacto de bala perdida mientras viajaba en taxi

A horas de que se informara la muerte de Michael Duarte, famoso ‘influencer’ en temas gastronómicos, las autoridades han revelado detalles del deceso.

Su agencia, Alooma Media Group, dio a conocer el deceso. Al respecto, se reportó que el fallecimiento sucedió mientras él estaba en un viaje familiar por el estado de Texas.

PUBLICIDAD

¿De qué murió Michael Duarte?

Más sobre Muertes de 'influencers'

Muere famoso 'influencer' de comida en trágico accidente durante viaje familiar: deja hija de 6 años
2 mins

Muere famoso 'influencer' de comida en trágico accidente durante viaje familiar: deja hija de 6 años

Univision Famosos
‘Influencer’ pierde la vida al recibir impacto de bala perdida mientras viajaba en taxi
1:00

‘Influencer’ pierde la vida al recibir impacto de bala perdida mientras viajaba en taxi

Univision Famosos
Muere la ‘Barbie humana’ brasileña en extrañas circunstancias: llevaba 27 cirugías estéticas
2 mins

Muere la ‘Barbie humana’ brasileña en extrañas circunstancias: llevaba 27 cirugías estéticas

Univision Famosos
Íker 'El niño millonario' rompe en llanto tras muerte de su mamá y abuela: hace promesa hasta el cielo
1:00

Íker 'El niño millonario' rompe en llanto tras muerte de su mamá y abuela: hace promesa hasta el cielo

Univision Famosos
Encuentran sin vida a 'influencer' de 30 años en su hogar: ya presentaba signos de descomposición
1 mins

Encuentran sin vida a 'influencer' de 30 años en su hogar: ya presentaba signos de descomposición

Univision Famosos
Muere famoso ‘influencer’ a los 28 años a días de haberse casado: “Ya no me queda tiempo”
2 mins

Muere famoso ‘influencer’ a los 28 años a días de haberse casado: “Ya no me queda tiempo”

Univision Famosos
Muere conocida 'influencer' colombiana en extrañas circunstancias: esto es lo que se sabe
2 mins

Muere conocida 'influencer' colombiana en extrañas circunstancias: esto es lo que se sabe

Univision Famosos
Padres de Fede Dorcaz rompen en llanto en el funeral: imágenes del adiós tras el crimen
1:00

Padres de Fede Dorcaz rompen en llanto en el funeral: imágenes del adiós tras el crimen

Univision Famosos
Devastada: novia de Fede Dorcaz habla desde el funeral del cantante y hace aclaración sobre el crimen
1:00

Devastada: novia de Fede Dorcaz habla desde el funeral del cantante y hace aclaración sobre el crimen

Univision Famosos
Sale video inédito de la ‘influencer’ Valeria Márquez antes de morir: supuesto hermano lo revela
0:56

Sale video inédito de la ‘influencer’ Valeria Márquez antes de morir: supuesto hermano lo revela

Univision Famosos

Este 12 de noviembre, TMZ da a conocer que un portavoz de la Oficina del Sheriff del Condado de Medina les indicó que Michael Duarte “fue abatido a tiros por la policía de Texas después de que amenazara con matar a varias personas”.

El vocero, expone el medio, relató que elementos respondieron a una llamada al 911, el 8 de noviembre en Castroville, Texas, relacionada con un disturbio que involucraba “a un sujeto masculino con un cuchillo que actuaba de forma errática”.

De acuerdo con el representante de la ley, el creador de contenido se acercó a los uniformados de manera amenazante y “después de que un agente le diera varias órdenes verbales para que se tirara al suelo, Michael se abalanzó sobre él gritando: ‘¡Voy a matarte!”.

Fue entonces cuando el policía le disparó dos veces con su arma de servicio y lo hirió. Se le brindó asistencia médica de inmediato en el lugar de los hechos.

Duarte fue trasladado al University Hospital in San Antonio, donde posteriormente lo declararon muerto, acorde al informante.

La súplica por la familia de Michael Duarte

Después del fallecimiento de Michael Duarte, su familia comunicó que él había perdido la vida en “un trágico y horrible incidente”, sólo a tres días de que celebrara su noveno aniversario de bodas con Jessica Duarte, con quien procreó a su hija Oakley, de 6 años.

Familiares y amigos del chef crearon una campaña en GoFoundMe para pedir donaciones que ayuden a sus parientes a cubrir los gastos del traslado de sus restos de Texas a California, así como su funeral.

“Queremos asegurarnos de que Jessica y Oakley reciban el cuidado que Michael hubiera deseado. Su apoyo les brindará consuelo y estabilidad”, explica el mensaje en la página.

Relacionados:
Muertes de 'influencers'Muertes de famososMuerteCelebridadesFamososAccidentesLatin GRAMMY

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Cómplices
Gratis
Tráiler: Pacto de sangre (Temporada 2)
La Trevi sin filtro
Gratis
El Conquistador: Luna de miel extrema
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX