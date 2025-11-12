Michael Duarte, ‘influencer’ latino, tuvo un altercado con la policía que lo llevó a la muerte

Video ‘Influencer’ pierde la vida al recibir impacto de bala perdida mientras viajaba en taxi

A horas de que se informara la muerte de Michael Duarte, famoso ‘influencer’ en temas gastronómicos, las autoridades han revelado detalles del deceso.

Su agencia, Alooma Media Group, dio a conocer el deceso. Al respecto, se reportó que el fallecimiento sucedió mientras él estaba en un viaje familiar por el estado de Texas.

¿De qué murió Michael Duarte?

Este 12 de noviembre, TMZ da a conocer que un portavoz de la Oficina del Sheriff del Condado de Medina les indicó que Michael Duarte “fue abatido a tiros por la policía de Texas después de que amenazara con matar a varias personas”.

El vocero, expone el medio, relató que elementos respondieron a una llamada al 911, el 8 de noviembre en Castroville, Texas, relacionada con un disturbio que involucraba “a un sujeto masculino con un cuchillo que actuaba de forma errática”.

De acuerdo con el representante de la ley, el creador de contenido se acercó a los uniformados de manera amenazante y “después de que un agente le diera varias órdenes verbales para que se tirara al suelo, Michael se abalanzó sobre él gritando: ‘¡Voy a matarte!”.

Fue entonces cuando el policía le disparó dos veces con su arma de servicio y lo hirió. Se le brindó asistencia médica de inmediato en el lugar de los hechos.

Duarte fue trasladado al University Hospital in San Antonio, donde posteriormente lo declararon muerto, acorde al informante.

La súplica por la familia de Michael Duarte

Después del fallecimiento de Michael Duarte, su familia comunicó que él había perdido la vida en “un trágico y horrible incidente”, sólo a tres días de que celebrara su noveno aniversario de bodas con Jessica Duarte, con quien procreó a su hija Oakley, de 6 años.

Familiares y amigos del chef crearon una campaña en GoFoundMe para pedir donaciones que ayuden a sus parientes a cubrir los gastos del traslado de sus restos de Texas a California, así como su funeral.