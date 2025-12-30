Aislinn Derbez

Aislinn Derbez dedica sentido mensaje a su fallecida mamá: "Que tu siguiente vida sea menos caótica"

Aislinn Derbez realizó una emotiva publicación para Gabriela Michel, quien murió hace un mes. La actriz expresó algunos deseos para su madre en "su siguiente vida".

Univision picture
Por:Univision
add
Síguenos en Google
Video Aislinn Derbez revela de qué murió su mamá y reacciona a su repentina partida

Aislinn Derbez dedicó un emotivo mensaje a su fallecida madre, Gabriela Michel, a poco más de un mes de su partida.

La hija de Eugenio Derbez compartió este 30 de diciembre una sentida publicación, acompañada de fotografías que capturan momentos íntimos entre ambas, donde se sinceró sobre el vínculo que las unía, describiéndolo como "la relación más compleja" de su vida.

PUBLICIDAD

En su mensaje, Aislinn reflexionó sobre cómo la historia "imperfecta" con su madre fue el motor que la llevó a romperse y reconstruirse en múltiples ocasiones, forjando la mujer que es en la actualidad.

"La manera en la que enfrentó la vida, la incansable curiosidad por entender el mundo... nacieron también de ahí", expresó, añadiendo que estas experiencias le han brindado las herramientas que hoy comparte con otros para atravesar procesos de dolor.

Más sobre Aislinn Derbez

Aislinn Derbez reaparece junto a Eugenio y muestra desgarradora foto del funeral de su madre
0:51

Aislinn Derbez reaparece junto a Eugenio y muestra desgarradora foto del funeral de su madre

Univision Famosos
José Eduardo Derbez vuelve a causar revuelo con su ‘outfit’: Aislinn se burla de sus costosas botas
0:54

José Eduardo Derbez vuelve a causar revuelo con su ‘outfit’: Aislinn se burla de sus costosas botas

Univision Famosos
Mauricio Ochmann responde a críticas: lo acusan de no apoyar a Aislinn Derbez tras hospitalización
1 mins

Mauricio Ochmann responde a críticas: lo acusan de no apoyar a Aislinn Derbez tras hospitalización

Univision Famosos
Eugenio Derbez revela cómo está Aislinn tras ser hospitalizada a días de la muerte de su mamá
0:58

Eugenio Derbez revela cómo está Aislinn tras ser hospitalizada a días de la muerte de su mamá

Univision Famosos
Eugenio Derbez reacciona a la hospitalización de Aislinn tras la muerte de su mamá: esto reveló
2 mins

Eugenio Derbez reacciona a la hospitalización de Aislinn tras la muerte de su mamá: esto reveló

Univision Famosos
Aislinn Derbez en “caos” tras muerte de su mamá y va a parar al hospital: “Qué doloroso”
0:52

Aislinn Derbez en “caos” tras muerte de su mamá y va a parar al hospital: “Qué doloroso”

Univision Famosos
Aislinn Derbez termina en el hospital tras la muerte de su mamá: ¿qué le pasó?
2 mins

Aislinn Derbez termina en el hospital tras la muerte de su mamá: ¿qué le pasó?

Univision Famosos
Aislinn Derbez reaparece tras muerte de su mamá y hace llorar a quienes se encuentran con ella
0:53

Aislinn Derbez reaparece tras muerte de su mamá y hace llorar a quienes se encuentran con ella

Univision Famosos
Mauricio Ochmann hace nuevas revelaciones sobre el martirio que vivió con los Derbez
0:25

Mauricio Ochmann hace nuevas revelaciones sobre el martirio que vivió con los Derbez

Univision Famosos
Hija de Aislinn Derbez reaparece en redes junto a Mauricio Ochmann tras la muerte de su abuela
1 mins

Hija de Aislinn Derbez reaparece en redes junto a Mauricio Ochmann tras la muerte de su abuela

Univision Famosos

Aislinn Derbez "deja ir" a su mamá con perdón

La actriz, quien anteriormente había pedido privacidad para vivir su duelo en paz, manifestó haber encontrado la paz con aquello que "nunca fue".

"Porque lo que sí fue, con todo y su caos, ha sido más poderoso y más formador que cualquier fantasía de perfección", afirmó.

"Te dejo ir con amor. Con perdón. Con compasión. Y con profunda aceptación y gratitud", escribió Aislinn, deseando que la "siguiente vida" de su madre sea más suave y le permita cumplir todos los sueños que quedaron pendientes.

Aislinn Derbez dedicó mensaje a su fallecida mamá.
Aislinn Derbez dedicó mensaje a su fallecida mamá.
Imagen Aislinn Derbez dedicó mensaje a su fallecida mamá.

¿De qué murió la mamá de Aislinn Derbez?

Gabriela Michel falleció el pasado 24 de noviembre de 2025 a los 65 años de edad. Tras días de especulaciones, fue la propia Aislinn quien confirmó que la causa de muerte fue un infarto.

La partida de la actriz de doblaje —conocida por dar voz a personajes como Samantha Jones en Sex and the City y la Reina Clarion en Tinker Bell— dejó un vacío importante en la industria del entretenimiento en México.

Gabriela Michel y Eugenio Derbez estuvieron casados a mediados de la década de 1980, separándose poco después del nacimiento de Aislinn en 1987. Posteriormente, Michel rehízo su vida junto al locutor Jorge Alberto Aguilera, con quien tuvo a sus otras dos hijas, Michelle y Chiara.

Relacionados:
Aislinn DerbezGabriela MichelMuertes de famososCelebridadesFamososMuertePadres Famosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Oríllese a la orilla
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Pacto de sangre
Gratis
Cómplices
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX