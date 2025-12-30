Aislinn Derbez Aislinn Derbez dedica sentido mensaje a su fallecida mamá: "Que tu siguiente vida sea menos caótica" Aislinn Derbez realizó una emotiva publicación para Gabriela Michel, quien murió hace un mes. La actriz expresó algunos deseos para su madre en "su siguiente vida".

Video Aislinn Derbez revela de qué murió su mamá y reacciona a su repentina partida

Aislinn Derbez dedicó un emotivo mensaje a su fallecida madre, Gabriela Michel, a poco más de un mes de su partida.

La hija de Eugenio Derbez compartió este 30 de diciembre una sentida publicación, acompañada de fotografías que capturan momentos íntimos entre ambas, donde se sinceró sobre el vínculo que las unía, describiéndolo como "la relación más compleja" de su vida.

En su mensaje, Aislinn reflexionó sobre cómo la historia "imperfecta" con su madre fue el motor que la llevó a romperse y reconstruirse en múltiples ocasiones, forjando la mujer que es en la actualidad.

"La manera en la que enfrentó la vida, la incansable curiosidad por entender el mundo... nacieron también de ahí", expresó, añadiendo que estas experiencias le han brindado las herramientas que hoy comparte con otros para atravesar procesos de dolor.

Aislinn Derbez "deja ir" a su mamá con perdón

La actriz, quien anteriormente había pedido privacidad para vivir su duelo en paz, manifestó haber encontrado la paz con aquello que "nunca fue".

"Porque lo que sí fue, con todo y su caos, ha sido más poderoso y más formador que cualquier fantasía de perfección", afirmó.

"Te dejo ir con amor. Con perdón. Con compasión. Y con profunda aceptación y gratitud", escribió Aislinn, deseando que la "siguiente vida" de su madre sea más suave y le permita cumplir todos los sueños que quedaron pendientes.

Aislinn Derbez dedicó mensaje a su fallecida mamá. Imagen Aislinn Derbez dedicó mensaje a su fallecida mamá.

¿De qué murió la mamá de Aislinn Derbez?

Gabriela Michel falleció el pasado 24 de noviembre de 2025 a los 65 años de edad. Tras días de especulaciones, fue la propia Aislinn quien confirmó que la causa de muerte fue un infarto.

La partida de la actriz de doblaje —conocida por dar voz a personajes como Samantha Jones en Sex and the City y la Reina Clarion en Tinker Bell— dejó un vacío importante en la industria del entretenimiento en México.