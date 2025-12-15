Muertes de famosos

Hijo de Rob Reiner bajo vigilancia por riesgo de suicidio tras supuestamente asesinar a sus padres

Nick Reiner estaría siendo custodiado en el Centro Correccional de las Torres Gemelas en Los Ángeles tras ser uno de los principales sospechosos en el asesinato de sus padres, Rob Reiner y Michele Singer.

Elizabeth González's profile picture
Video Director de ‘Stand by me’ y su esposa hallados muertos y “apuñalados”: su hijo los habría matado

El hijo de Rob Reiner y Michele Singer estaría bajo vigilancia por riesgo de suicidio tras supuestamente asesinar a sus padres el pasado fin de semana en su residencia de Los Ángeles.

Fuentes oficiales señalaron a TMZ que Nick Reiner fue puesto “en aislamiento administrativo en el Centro Correccional de las Torres Gemelas” en Los Ángeles, tras ser arrestado este lunes 15 de diciembre al ser considerado como principal sospechoso en la muerte de Rob Reiner y su esposa.

¿Qué les sucedió a Rob Reiner y a su esposa?

People reporta que la tarde del domingo 14 de febrero, Rob Reiner y Michele fueron encontrados sin vida al interior de su residencia en Los Ángeles.

La revista apunta que aparentemente fue su hija, Romy, la que los halló. En TMZ se informa que el director de ‘Stand by me’ y su esposa “sufrieron laceraciones consistentes con heridas de cuchillo”.

A horas de lo ocurrido, Nick, el hijo de en medio del matrimonio, alegadamente fue arrestado por las autoridades a cargo del caso.

Page Six puntualiza que el hombre de 32 años está detenido en la cárcel Parker Center con cargos de asesinato por el fallecimiento de sus padres.

Su fianza se habría fijado en 4 millones de dólares.

Relacionados:
Muertes de famososCelebridadesFamososMuerte

