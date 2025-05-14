¿Valeria Márquez presentía su muerte? Esto dijo antes de ser asesinada en pleno 'live'

Video Así fueron los últimos minutos de la 'influencer' a la que le quitaron la vida durante 'live'

La ‘influencer’ Valeria Márquez presentía que “la iban a matar” poco antes de ser asesinada en pleno ‘live’, el pasado martes 13 de mayo.

Uno de los fragmentos del video ‘en vivo’ que se ha viralizado en las plataformas digitales muestra los últimos momentos de la también modelo, en los cuales ella expresa su preocupación.

¿Por qué presintió Valeria Márquez su muerte?

Valeria Márquez comenzó a transmitir en su red social desde su estética, en Zapopan, Jalisco. En un momento, ella conversa con una mujer, aparentemente una trabajadora, que se encuentra en el establecimiento.

“A lo mejor me iban a matar”, se escucha decir a la ‘tiktoker’. La otra chica le responde que el hombre que había ido iba a hacerle un obsequio, a lo que la creadora de contenido contesta: “Un regalo costoso... mmm”.

Posteriormente, Márquez dice: “Que no era un repartidor, ¿y luego quién? Yo creo que ya me voy a ir porque ya me ‘ondié’”.

En otro fragmento del material, ella confiesa: “Me quedé preocupada… que porque dice que no se le vía la cara [al repartidor]. [...] ¿Me iban a levantar o qué?”.

Interactuando con sus seguidores, ella aseguró que no estaba en el momento que llegó el mensajero al local pues “andaba con el doc”.

“Turbio, ¿verdad? No sé, me tiene intrigada ese ped…”, manifestó antes de cuestionarle a su presunta empleada si vio “serio” al susodicho.

La joven le explicó que el desconocido no quiso dejar el presente al enterarse de que la empresaria no se encontraba y que le indicó regresaría “en una hora”.

Justo en ese instante, Valeria dijo “ahí viene”, refiriéndose a que llegó el repartidor, quien la saluda y confirma con ella su identidad.

Sólo segundos después, ella es atacada a tiros, al menos en dos ocasiones, quedando sin vida en la silla en la que se encontraba sentada.

Aunque no se ha confirmado el móvil, versiones no oficiales señalan que el ataque podría haber sido ordenado por una expareja de Márquez.

La Fiscalía del Estado de Jalisco abrió una carpeta de investigación bajo el protocolo de feminicidio.