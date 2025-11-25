Aislinn Derbez

Aislinn Derbez rompe el silencio sobre el fallecimiento de su madre y revela la causa de muerte

Aislinn Derbez confirmó la muerte de su madre, la actriz de doblaje Gabriela Michel, y puso un alto a las especulaciones al revelar de qué falleció.

Por:Ashbya Meré
Video Aislinn Derbez revela de qué murió su mamá y reacciona a su repentina partida

Aislinn Derbez reaccionó a la muerte de su madre, la actriz de doblaje Gabriela Castrejón Michel. A través de un mensaje en redes sociales publicado la noche del 24 de noviembre, reveló la causa del fallecimiento.

"Agradezco de corazón las muestras de cariño que he recibido", inició en su mensaje compartido en sus historias de Instagram.

"Con profunda tristeza comparto que mi mamá falleció a causa de un infarto", explicó sobre la causa de muerte sin revelar más detalles.

"En este momento necesito vivir mi duelo en paz, en compañía de mi familia, y procesar esta despedida desde un lugar de amor", finalizó su mensaje pidiendo "respeto" y "sensibilidad" en este "momento tan delicado".

Michelle y Chiara Aguilera, medias hermanas de Aislinn Derbez, no se han pronunciado sobre la muerte de manera pública, tampoco su viudo, el locutor Jorge Alberto Aguilera, de quien se especula tenían meses separados.

Aislinn Derbez reacciona en redes a la muerte de su madre Gabriela Michel.
Aislinn Derbez reacciona en redes a la muerte de su madre Gabriela Michel.
Imagen Aislinn Derbez/Instagram

¿Quién era Gabriela Michel?

Gabriela Castrejón Michel fue una destacada actriz y locutora de doblaje en México.

En la década de 1980 fue asistente de dirección en el icónico programa ‘En Familia con Chabelo’, donde conoció a Eugenio Derbez.

Sin embargo, su carrera se desarrolló mayormente en el doblaje. Entre los personajes que le prestó su voz se encuentran Samantha Jones en ‘Sex and the City’, Primavera en ‘La bella durmiente’, Reina Clarion en ‘Tinker Bell’, Madame Leota en ‘La mansión embrujada’, así como también participó en ‘Lost’, ‘Juego de Gemelas’, ‘Castle’, ‘Devious Maids’, ‘Santa Cláusula 2’, ‘Neon Genesis Evangelion’, entre otros.

A mediados de la década de 1980 se casó con Eugenio Derbez, pero se separaron en 1987, poco después del nacimiento de Aislinn.

Su segundo y último matrimonio fue con el locutor Jorge Alberto Aguilera, con quien tuvo dos hijas: Michelle y Chiara.

