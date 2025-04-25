Michelle Salas

Michelle Salas recuerda a Silvia Pinal con foto inédita: "No hay día que no te piense"

Michelle Salas compartió en su cuenta de Instagram una fotografía inédita de ella con la fallecida Silvia Pinal. La fashionista mexicana escribió un emotivo mensaje para su bisabuela a casi cinco meses de su fallecimiento.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Mariana Rosas's profile picture
Por:Mariana Rosas
Video ¿Desmantelan casa de Silvia Pinal? Habrían sacado el cuadro de Diego Rivera y otros artículos

A casi 5 meses de la muerte de Silvia Pinal, Michelle Salas recordó a su abuela compartiendo una fotografía de ella con su bisabuela junto con emotivo mensaje.

"No hay un sólo día en que no te piense. Te llevo conmigo siempre", se lee junto a la imagen que compartió el pasado 22 de abril.

Michelle Salas/Instagram
Michelle Salas/Instagram

Más sobre Michelle Salas

Mhoni Vidente advierte posible desgracia en la familia Pinal: “Se ve el fallecimiento de alguien”
2 mins

Mhoni Vidente advierte posible desgracia en la familia Pinal: “Se ve el fallecimiento de alguien”

Univision Famosos
Bisnieta de Silvia Pinal habla de la millonaria herencia que les dejó: “Lo estamos manejando”
1 mins

Bisnieta de Silvia Pinal habla de la millonaria herencia que les dejó: “Lo estamos manejando”

Univision Famosos
Stephanie Salas y su hija habrían cobrado cuantioso ahorro de Silvia Pinal: ¿Ale Guzmán quiso detenerlas?
2 mins

Stephanie Salas y su hija habrían cobrado cuantioso ahorro de Silvia Pinal: ¿Ale Guzmán quiso detenerlas?

Univision Famosos
¿Michelle Salas intenta cobrar seguro de vida de Silvia Pinal?: alguien más ya lo habría reclamado
2 mins

¿Michelle Salas intenta cobrar seguro de vida de Silvia Pinal?: alguien más ya lo habría reclamado

Univision Famosos
Dan lectura al testamento de Silvia Pinal: lo que se sabe sobre su última voluntad
2 mins

Dan lectura al testamento de Silvia Pinal: lo que se sabe sobre su última voluntad

Univision Famosos
¿Quién heredó el estilo de Silvia Pinal? Michelle Salas y sus otras nietas disputan el título
3:07

¿Quién heredó el estilo de Silvia Pinal? Michelle Salas y sus otras nietas disputan el título

Univision Famosos
Hermano de Luis Miguel se pronuncia ante muerte de Silvia Pinal: "Nos dejaste de regalo a mi sobrina"
1 mins

Hermano de Luis Miguel se pronuncia ante muerte de Silvia Pinal: "Nos dejaste de regalo a mi sobrina"

Univision Famosos
"Gracias por ser eterna": las desgarradoras palabras de despedida de la familia de Silvia Pinal
3 mins

"Gracias por ser eterna": las desgarradoras palabras de despedida de la familia de Silvia Pinal

Univision Famosos
Stephanie Salas reacciona a rumorado embarazo de su hija Michelle: ¿lista para ser abuela?
2 mins

Stephanie Salas reacciona a rumorado embarazo de su hija Michelle: ¿lista para ser abuela?

Univision Famosos
Hija de Luis Miguel tiene una hermana actriz que es protagonista de La Historia de Juana
2 mins

Hija de Luis Miguel tiene una hermana actriz que es protagonista de La Historia de Juana

Univision Famosos


A la foto, además, le agregó la canción 'Sin Ti' de Los Panchos.

PUBLICIDAD

Michelle Salas quedó con el corazón "en mil pedacitos" tras perder a Silvia Pinal

Michelle Salas ha dejado en claro que la pérdida de su bisabuela fue sumamente dolorosa para ella. El 3 de diciembre de 2024, a unos cuantos días del fallecimiento de la actriz, Salas publicó en Instagram una carta dirigida a su “bisa” (como ella solía decirle). Sobre su duelo, escribió:

“Todos vivimos un dolor de formas diferentes, y yo aún sigo intentando encontrar una manera de aceptar que ya no estás. Han pasado algunos días desde que partiste y mi corazón sigue en mil pedacitos. Es un duelo que se siente difícil de asimilar. Vivo con la sensación de estar en un sueño, esperando despertar y que sigas junto a mí”.

Además de que recordó algunas de las actividades que solían hacer juntas, como comer chiles en nogada y cantar boleros. Michelle también mencionó en la carta que disfrutaba de escuchar las historias de su bisabuela durante la llamada época de oro del cine mexicano, donde Silvia fue una de las estrellas más destacadas. Salas recordó esta faceta de su “bisa” en el homenaje póstumo de la primera actriz, donde dijo:

“Mi bisabuela, 'la Pinal', fue mucho más que una madre, una abuela o una bisabuela, fue una mujer adelantada a su tiempo, una guerrera incansable que luchó por su familia, por su gremio y, sobre todo, por todas las mujeres”.

Michelle Salas es fruto de una relación fugaz entre Stephanie Salas y Luis Miguel. Nació el 13 de junio de 1989 y fue la primera bisnieta de doña Silvia Pinal.

Relacionados:
Michelle SalasSilvia PinalFamososStephanie SalasLuis Miguel

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
La Trevi sin filtro
Gratis
Tráiler: Cómplices
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
El Conquistador: Luna de miel extrema
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX