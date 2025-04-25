Michelle Salas recuerda a Silvia Pinal con foto inédita: "No hay día que no te piense"

Video ¿Desmantelan casa de Silvia Pinal? Habrían sacado el cuadro de Diego Rivera y otros artículos

A casi 5 meses de la muerte de Silvia Pinal, Michelle Salas recordó a su abuela compartiendo una fotografía de ella con su bisabuela junto con emotivo mensaje.

"No hay un sólo día en que no te piense. Te llevo conmigo siempre", se lee junto a la imagen que compartió el pasado 22 de abril.

A la foto, además, le agregó la canción 'Sin Ti' de Los Panchos.

Michelle Salas quedó con el corazón "en mil pedacitos" tras perder a Silvia Pinal

Michelle Salas ha dejado en claro que la pérdida de su bisabuela fue sumamente dolorosa para ella. El 3 de diciembre de 2024, a unos cuantos días del fallecimiento de la actriz, Salas publicó en Instagram una carta dirigida a su “bisa” (como ella solía decirle). Sobre su duelo, escribió:

“Todos vivimos un dolor de formas diferentes, y yo aún sigo intentando encontrar una manera de aceptar que ya no estás. Han pasado algunos días desde que partiste y mi corazón sigue en mil pedacitos. Es un duelo que se siente difícil de asimilar. Vivo con la sensación de estar en un sueño, esperando despertar y que sigas junto a mí”.

Además de que recordó algunas de las actividades que solían hacer juntas, como comer chiles en nogada y cantar boleros. Michelle también mencionó en la carta que disfrutaba de escuchar las historias de su bisabuela durante la llamada época de oro del cine mexicano, donde Silvia fue una de las estrellas más destacadas. Salas recordó esta faceta de su “bisa” en el homenaje póstumo de la primera actriz, donde dijo:

“Mi bisabuela, 'la Pinal', fue mucho más que una madre, una abuela o una bisabuela, fue una mujer adelantada a su tiempo, una guerrera incansable que luchó por su familia, por su gremio y, sobre todo, por todas las mujeres”.