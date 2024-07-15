Hijos de famosos

Hija de Luis Miguel tiene una hermana actriz que es protagonista de La Historia de Juana

Camila Valero es la otra hija de Stephanie Salas. Al igual que su bisabuela Silvia Pinal, la joven de 27 años de dedica a la actuación y La Historia de Juana no es su primer proyecto.

Por:
Elizabeth González.
Michelle Salas no es la única famosa de su familia. La hija de Luis Miguel tiene una famosa hermana actriz que en 2024 debutó en las telenovelas como protagonista de La Historia de Juana.

¿Quién es Camila Valero?

Su nombre es Camila Valero Salas y nació el 7 de enero de 1997. La actriz, de 27 años, nació en la Ciudad de México y es fruto de la relación que Stephanie Salas sostuvo con Pablo Valero.

Desde muy pequeña, la intérprete mostró inclinación por el modelaje y el teatro. En 2005, se unió al elenco de la serie de televisión ‘Bizbirije’, pero desertó para dedicarse a sus estudios.

Camila Valero y Michelle Salas son hijas de Stephanie Salas.
Camila Valero y Michelle Salas son hijas de Stephanie Salas.
Imagen Camila Valero / Instagram

Pasado el tiempo, Camila Valero se mudó a Nueva York con el objetivo de estudiar actuación en la Escuela de Artes Tisch, de la que se graduó con una licenciatura en Bellas Artes con especialización en teatro en 2018.

Su debut como actriz sucedió ese mismo año en la película ‘Dos veces tú’, proyecto que la llevó a participar en la cinta ‘Perfectos desconocidos’.

‘Desenfrenadas’ ‘Mala Fortuna’ y ‘Herederos por accidente’ fueron sus siguientes proyectos. Sin embargo, la serie ‘Pacto de Silencio’ marcó un antes y un después en su carrera, ya que su personaje de ‘Brenda Rey’ la llevó a protagonizar La Historia de Juana, telenovela donde comparte créditos con Brandon Peniche, Cynthia Klitbo e Irina Baeva.

Camila Valero y Brandon Peniche protagonizan La Historia de Juana.
Camila Valero y Brandon Peniche protagonizan La Historia de Juana.
Imagen TelevisaUnivision

Su relación con Michelle Salas: así se llevan las hermanas

El acoso mediático que sufrió Michelle Salas por ser hija de Luis Miguel hizo que las hermanas no pudieran pasar mucho tiempo juntas, ya que Salas tuvo que dejar México en cuanto cumplió 18 años.

“Por eso se fue de México desde súper chiquita, era muy difícil estar aquí, fue justo cuando ganó toda esta fama mediática y era la época de muchos secuestros. Nosotros realmente vivimos con mucho miedo por la inseguridad”, contó Camila Valero a UnoTV en 2023.

Camila acompañó a Michelle Salas en su boda.
Camila acompañó a Michelle Salas en su boda.
Imagen Camila Valero / Instagram


A pesar de esto, tanto Camila Valero como Michelle Salas presumen en redes sociales de ser muy cercanas y prueba de ello son algunas de las fotos que han protagonizado juntas, tanto en viajes como en algunas celebraciones.

Después de la boda de Michelle Salas, Camila Valero le dedicó unas palabras en redes sociales, donde aseguró que su hermana mayor era su “ejemplo a seguir”.

“Mia sorella. Nunca en mi vida he visto a una novia más hermosa. Estoy tan orgullosa de la persona que eres, de tu bondad y tu fortaleza y verte hacer tu vida con una persona tan linda como Danilo. Te admiro muchísimo, porque siempre has sabido lo que quieres y nunca has dejado que nada te eche para abajo, eres un ejemplo a seguir en muchos sentidos. Gracias por todo siempre, te adoro Mushi”, escribió en octubre de 2023.


