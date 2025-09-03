Stephanie Salas y su hija habrían cobrado cuantioso ahorro de Silvia Pinal: ¿Ale Guzmán quiso detenerlas?

Video ¿Silvia Pinal murió en la quiebra? Habrían vendido pertenencias de la actriz para mantener la mansión

Stephanie Salas y su hija, Michelle, habrían cobrado el cuantioso ahorro de inversión que presuntamente Silvia Pinal les dejó tras su muerte, pese a las supuestas trabas de Alejandra Guzmán y la misma aseguradora.

Según reportes de la periodista María Luisa Valdés Doria, la nieta y bisnieta de la fallecida actriz "acaban de cobrar" la cantidad de 9 millones de pesos (480 mil dólares) tras una fuerte disputa con la aseguradora.

“Ellas acaban de cobrar el seguro de inversión. No es el seguro de vida de doña Silvia Pinal, es el seguro de inversión que doña Silvia dejó desde un inicio estipulado que ese es como un ahorro, que ese seguro lo podía cobrar solamente Michelle Salas y Stephanie Salas”, dijo en Instagram este 3 de septiembre.

“Originalmente era una cantidad, decían que de 10 millones de pesos (534 mil dólares)… Lo que ya les dieron, fueron 9 millones de pesos (480 mil dólares) de este seguro de inversión que hizo Silvia Pinal. Ojo, este seguro había caducado en el 2022 y nadie lo había cobrado. Michelle Salas se peleó con la aseguradora y exigió, eso es lo que me dice la gente de la aseguradora, que lo tenía que cobrar. La aseguradora, para no meterse en problemas… Pues sí, se los dieron”, agregó, subrayando que esta cantidad sería aparte de lo que designó en su testamento.

¿Alejandra Guzmán se opuso?

Sin embargo, la periodista precisó que las supuestas trabas para cobrar el ahorro de inversión no solo eran de la aseguradora sino también de Alejandra Guzmán, quien no habría estado de acuerdo en que su sobrina y sobrina nieta recibieran el beneficio.

“Aquí el asunto está más grave… Porque me aseguran que Alejandra Guzmán, sí, Alejandra Guzmán le habló a la aseguradora para pedirles que no les dieran el dinero de este fondo de inversión, estos millones de pesos ni a Michelle ni a Stephanie Salas. Es por eso que se dice que hay pleito”, detalló.

De acuerdo con la comunicadora, esta “póliza de inversión” sería “un tipo de seguro de vida”, cuya finalidad es permitir la acumulación de capital para diversas metas, tales como: “Un retiro digno, la educación de los hijos o la compra de una casa, mientras ofrece la protección económica para el titular y su familia”.

“Entre sus beneficios se encuentra la flexibilidad para elegir la edad de retiro, la opción de recibir anticipos por enfermedad terminal y la posibilidad de que los beneficiarios hereden las rentas”, sentenció.