Silvia Pinal

Mhoni Vidente advierte posible desgracia en la familia Pinal: “Se ve el fallecimiento de alguien”

La famosa astróloga compartió su predicción en torno a los seres queridos de la difunta Silvia Pinal, quienes desde hace meses están resolviendo el proceso de la herencia que ella les dejó.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
Video ¿Silvia Pinal murió en la quiebra? Habrían vendido pertenencias de la actriz para mantener la mansión

Mhoni Vidente lanzó una advertencia para la familia Pinal, la cual, desde la muerte de su matriarca, la actriz Silvia Pinal, ha estado envuelta en un proceso legal para resolver el tema de su herencia.

En una predicción, para su participación en Unicable, la astróloga aseveró que los seres queridos de la difunta ‘Diva del cine de oro mexicano’ tienen problemas.

PUBLICIDAD

“Últimamente se han estado peleando mucho la familia Pinal por la herencia”, dice, de acuerdo con un video publicado este 8 de octubre en la cuenta de TikTok del canal.

“Lamentablemente siempre casi las herencias tienen como un tipo de maldición, porque desune a los hermanos, desune a la familia, empiezan a haber pleitos, discordia”, explicó.

Más sobre Silvia Pinal

Acusan a Alejandra Guzmán de haber violentado a asistente de Silvia Pinal: Efigenia Ramos habla
2 mins

Acusan a Alejandra Guzmán de haber violentado a asistente de Silvia Pinal: Efigenia Ramos habla

Univision Famosos
“Ahí están los Aguilar”: hija de Silvia Pinal frena rumores sobre su familia y herencia de su mamá
1:00

“Ahí están los Aguilar”: hija de Silvia Pinal frena rumores sobre su familia y herencia de su mamá

Univision Famosos
Bisnieta de Silvia Pinal habla de la millonaria herencia que les dejó: “Lo estamos manejando”
1 mins

Bisnieta de Silvia Pinal habla de la millonaria herencia que les dejó: “Lo estamos manejando”

Univision Famosos
Stephanie Salas y su hija habrían cobrado cuantioso ahorro de Silvia Pinal: ¿Ale Guzmán quiso detenerlas?
2 mins

Stephanie Salas y su hija habrían cobrado cuantioso ahorro de Silvia Pinal: ¿Ale Guzmán quiso detenerlas?

Univision Famosos
Alejandra Guzmán habría “recogido” millonaria fortuna de Silvia Pinal: ¿qué se hizo con ella?
2 mins

Alejandra Guzmán habría “recogido” millonaria fortuna de Silvia Pinal: ¿qué se hizo con ella?

Univision Famosos
¿Michelle Salas intenta cobrar seguro de vida de Silvia Pinal?: alguien más ya lo habría reclamado
2 mins

¿Michelle Salas intenta cobrar seguro de vida de Silvia Pinal?: alguien más ya lo habría reclamado

Univision Famosos
Hijos de Silvia Pinal quedaron "impactados" por la cantidad de dinero que les dejó la actriz
2 mins

Hijos de Silvia Pinal quedaron "impactados" por la cantidad de dinero que les dejó la actriz

Univision Famosos
¿Silvia Pinal no murió sin dinero?: revelan cómo habría repartido su fortuna entre sus hijos y nietos
2 mins

¿Silvia Pinal no murió sin dinero?: revelan cómo habría repartido su fortuna entre sus hijos y nietos

Univision Famosos
¿Silvia Pinal murió en la quiebra? Habrían vendido pertenencias de la actriz para mantener la mansión
0:58

¿Silvia Pinal murió en la quiebra? Habrían vendido pertenencias de la actriz para mantener la mansión

Univision Famosos
Asistente personal de Silvia Pinal ahora vende comida para vivir ¿la despidieron?
2 mins

Asistente personal de Silvia Pinal ahora vende comida para vivir ¿la despidieron?

Univision Famosos

La cubana aseveró que “ahora que Michelle Salas y su mamá recibieron”, alegadamente, una suma millonaria al cobrar el ahorro de inversión de su abuela, un conflicto se habría desatado.

“Que saltaron luego luego Enrique y Alejandra, que, como quiera, ellos se quedaron con la casa, pero pues no hay dinero que alcance”, indicó.

Mhoni Vidente advierte posible muerte en la familia Pinal

Ahondando al respecto de la supuesta disputa entre los parientes de la difunta Silvia Pinal, Mhoni Vidente se refirió a una posible desgracia para ellos.

“Aquí el problema es que esta maldición va a seguir hablando en cuestiones de tener problemas familiares entre los Pinal”, puntualizó.

“O se ve un fallecimiento de alguien de los Pinal. Necesitan cuidarse ellos, protegerse”, añadió la excolaboradora del programa Hoy.

La vidente aseveró que los integrantes de la dinastía “tienen que ser buenos hermanos y quererse, estar juntos, porque si no, les va a venir la maldición de la herencia”.

“La familia Pinal va a tener un problema muy fuerte de salud, de salud de uno de los muchachos o alguien cercano a ellos”, concluyó.

Coincidentemente, este 8 de octubre, la comunicadora Pati Chapoy informó que a Alejandra Guzmán “fue operada” de “la columna vertebral”.

PUBLICIDAD

Stephanie Salas aclaró especulaciones

Luego de que, a inicios de septiembre, la periodista María Luisa Valdés Doria aseverara que Michelle y Stephanie Salas acababan “de cobrar el seguro de inversión” de Silvia Pinal, supuestamente recibiendo “9 millones de pesos”, alrededor de 480 mil dólares, la cantante se pronunció.

“Eso es algo muy personal. Tampoco tengo yo que estar… Inventan tanta cosa. No es cierto, no se la crea, gente. La verdad, son puros inventos”, declaró a ¡Siéntese Quien Pueda!

Relacionados:
Silvia PinalAlejandra GuzmánStephanie SalasMichelle SalasSylvia PasquelMhoni VidenteFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Tomy Zombie
Gratis
Narcosatánicos
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD