Mhoni Vidente advierte posible desgracia en la familia Pinal: “Se ve el fallecimiento de alguien”

Video ¿Silvia Pinal murió en la quiebra? Habrían vendido pertenencias de la actriz para mantener la mansión

Mhoni Vidente lanzó una advertencia para la familia Pinal, la cual, desde la muerte de su matriarca, la actriz Silvia Pinal, ha estado envuelta en un proceso legal para resolver el tema de su herencia.

En una predicción, para su participación en Unicable, la astróloga aseveró que los seres queridos de la difunta ‘Diva del cine de oro mexicano’ tienen problemas.

“Últimamente se han estado peleando mucho la familia Pinal por la herencia”, dice, de acuerdo con un video publicado este 8 de octubre en la cuenta de TikTok del canal.

“Lamentablemente siempre casi las herencias tienen como un tipo de maldición, porque desune a los hermanos, desune a la familia, empiezan a haber pleitos, discordia”, explicó.

La cubana aseveró que “ahora que Michelle Salas y su mamá recibieron”, alegadamente, una suma millonaria al cobrar el ahorro de inversión de su abuela, un conflicto se habría desatado.

“Que saltaron luego luego Enrique y Alejandra, que, como quiera, ellos se quedaron con la casa, pero pues no hay dinero que alcance”, indicó.

Mhoni Vidente advierte posible muerte en la familia Pinal

Ahondando al respecto de la supuesta disputa entre los parientes de la difunta Silvia Pinal, Mhoni Vidente se refirió a una posible desgracia para ellos.

“Aquí el problema es que esta maldición va a seguir hablando en cuestiones de tener problemas familiares entre los Pinal”, puntualizó.

“O se ve un fallecimiento de alguien de los Pinal. Necesitan cuidarse ellos, protegerse”, añadió la excolaboradora del programa Hoy.

La vidente aseveró que los integrantes de la dinastía “tienen que ser buenos hermanos y quererse, estar juntos, porque si no, les va a venir la maldición de la herencia”.

“La familia Pinal va a tener un problema muy fuerte de salud, de salud de uno de los muchachos o alguien cercano a ellos”, concluyó.

Coincidentemente, este 8 de octubre, la comunicadora Pati Chapoy informó que a Alejandra Guzmán “fue operada” de “la columna vertebral”.

Stephanie Salas aclaró especulaciones

Luego de que, a inicios de septiembre, la periodista María Luisa Valdés Doria aseverara que Michelle y Stephanie Salas acababan “de cobrar el seguro de inversión” de Silvia Pinal, supuestamente recibiendo “9 millones de pesos”, alrededor de 480 mil dólares, la cantante se pronunció.