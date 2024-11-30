Hermano de Luis Miguel se pronuncia ante muerte de Silvia Pinal: "Nos dejaste de regalo a mi sobrina"

Video Silvia Pinal anhelaba que Luis Miguel le cantara en su último adiós: “¡No te arrugues!”

La posible llegada de Luis Miguel al homenaje póstumo de Silvia Pinal causó expectativa y, aunque no llegó, estuvo presente al enviar un enorme arreglo floral.

‘El Sol de México’ mandó una corona con cientos de rosas blancas que sobresalía en el mezzanine del Palacio de Bellas Artes.

Luis Miguel envió una corona de rosas blancas al homenaje póstumo a Silvia Pinal. Imagen Hoy/X

Hermano de Luis Miguel manda mensaje

PUBLICIDAD

Alejandro Basteri, hermano de Luis Miguel, se pronunció sobre la muerte de Silvia Pinal con un cariñoso mensaje que publicó en sus historia de Instagram.

El texto está escrito en plural, lo que daría a entender que las palabras también vendrían de parte de 'LuisMi'.

"Te amamos para siempre Sra. Pinal, tu legado será eterno por tu talento, que deja una huella imposible de olvidar a todos los mexicanos".

Incluso, se menciona a la hija que el cantante tuvo con Stephanie Salas.

" Nos dejaste de regalo a mi preciosa sobrina Michelle. Vuela alto Sra. Pinal. ¡Te amamos siempre!".

Silvia Pinal confesó en 2019 que le gustaría que Luis Miguel le cantara el día de su funeral.

" Que fuera Luis Miguel a cantarme. ¡Órale nieto no te arrugues! Es un chico estupendo (...) cómo lo quiero yo a ese condenado", comentó a los medios.