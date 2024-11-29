Luis Miguel reacciona tras la muerte de Silvia Pinal: manda un mensaje a la familia de su hija

Video Silvia Pinal anhelaba que Luis Miguel le cantara en su último adiós: “¡No te arrugues!”

Luis Miguel reaccionó a la muerte de Silvia Pinal, bisabuela de su hija mayor, Michelle Salas, quien todavía no se ha pronunciado al respecto.

‘La Última Diva del Cine de Oro Mexicano’ perdió la vida la tarde de este 28 de noviembre. Su asistente, Efigenia Ramos, compartió a la prensa que ella “tuvo dos colapsos pulmonares”.

Fue el pasado jueves 21 cuando la primera actriz fue hospitalizada a causa de una infección en las vías urinarias, la cual derivó en otras complicaciones.

Luis Miguel envía mensaje a familia de Silvia Pinal tras su fallecimiento

A horas de que se informara públicamente del deceso de Silvia Pinal, su amigo cercano Rafael Herrerías, reveló que Luis Miguel ya sabía al respecto.

“Sí, ya está enterado, nos mensajeamos hace dos horas”, dijo en entrevista con ‘Ventaneando’, la noche de ayer mismo.

El empresario puntualizó que el intérprete de ‘La incondicional’ fue quien lo contactó: “Él me puso el mensaje”.

Según el allegado a la difunta artista, ‘El Sol’ le solicitó que comunicara al resto de los seres queridos unas palabras de su parte.

“[Me dijo] que les diera el pésame, porque al final su hija es bisnieta de…”, detalló la figura del mundo taurino.

Cabe resaltar que Silvia sostuvo una relación cordial con ‘Luismi’ pese a la situación que él atravesó con su nieta Stephanie Salas, mamá de Michelle.

La cantante sostuvo un romance con el también actor y quedó embarazada, momento en el que él se alejó, reconociendo a su retoño hasta mucho tiempo después.

Silvia Pinal anhelaba a Luis Miguel en su funeral

En octubre de 2019, Silvia Pinal se sinceró sobre su deseo de que ‘El Sol’ la homenajeara durante su último adiós.

“Bueno, [con mariachis], pero que fuera Luis Miguel a cantarme. ¡Órale nieto, no te arrugues!”, aseguró ante medios como El Gordo y La Flaca.

Entonces, ella lo calificó como “un chico estupendo”, así como “una gran figura”: “Y me siento muy orgullosa, de verdad”.

Ante la cámara de ‘De primera mano’, posteriormente, la estrella afirmó que el padre de Michelle conocía el afecto que ella le guardaba.