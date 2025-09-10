Bisnieta de Silvia Pinal habla de la millonaria herencia que les dejó: “Lo estamos manejando”

Video ¿Silvia Pinal murió en la quiebra? Habrían vendido pertenencias de la actriz para mantener la mansión

Camila Valero, hija de Stephanie Salas, habló de cómo va la repartición de la herencia que dejó su bisabuela, Silvia Pinal.

En días pasados, Efigenia Ramos, quien fuera la asistente de la fallecida actriz durante muchos años, aseguró que ella dejó en orden su última voluntad.

“Siempre fue muy organizada. Siempre hizo sus movimientos como tenía que hacerlos”, dijo en entrevista con Matilde Obregón.

Por su parte, en el programa ‘Ventaneando’ se aseveró que el patrimonio económico de la llamada ‘Diva del cine de oro mexicano’ ya se entregó a sus beneficiarios.

En la emisión se puntualizó que presuntamente, una suma de 200 millones de pesos (poco más de 10 millones de dólares) se dividió entre Valero, Sylvia Pasquel, Luis Enrique y Alejandra Guzmán, Frida Sofía, Stephanie y Michelle Salas, y Schersa y Giordana Guzmán.

Bisnieta de Silvia Pinal habla de la herencia

Luego de estos informes, Camila Valero se pronunció al respecto de la sucesión de los bienes de Silvia Pinal, quien murió en noviembre de 2024.

“Lo único que me gustaría decir es que: somos una familia como cualquier otra”, expresó en entrevista para ‘Venga la alegría’, transmitida este 10 de septiembre.

“Obviamente, puede ser a veces complejo eso, pero todo lo estamos manejando con muchísimo amor y cariño”, agregó al respecto.

La actriz aseguró que el proceso va “avanzando” y que ella y sus seres queridos desean “sacarlo adelante lo antes posible”.

Ella no dio detalles ni de las cantidades que le tocaron a cada uno ni abordó el reporte de que su mamá y hermana supuestamente cobraron “el seguro de inversión” de Pinal.