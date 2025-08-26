Silvia Pinal

¿Michelle Salas intenta cobrar seguro de vida de Silvia Pinal?: alguien más ya lo habría reclamado

Periodista reporta que la bisnieta de Silvia Pinal estaría molesta porque no habría podido cobrar la póliza de seguro de vida de su abuela que ascendería a más de 500 mil dólares.

WhatsApp Image 2024-06-27 at 9.42.26 PM.jpeg
Por:
Elizabeth González.
Video ¿Silvia Pinal murió en la quiebra? Habrían vendido pertenencias de la actriz para mantener la mansión

Michelle Salas estaría intentando por cobrar la póliza de seguro de vida de su bisabuela Silvia Pinal.

Según reportes de la periodista María Luisa Valdés Doria, la modelo estaría molesta, ya que el documento se habría vencido en 2022 y la aseguradora no querría pagarle la supuesta cantidad de más de 500 mil dólares.

“(Mi fuente) me está diciendo que Michelle Salas está super pesada queriendo cobrar el seguro de doña Silvia. El problema es que la póliza venció en el 2022”, declaró en su canal de YouTube el 24 de agosto.

“Entonces, ellas tenían la póliza de seguros de inversión y la cantidad que quiere cobrar Michelle es de 10 millones de pesos (536 mil dólares). Pero la aseguradora no quiere pagar por el vencimiento del 2022 de la póliza. Esto fue apenas el lunes (18 de agosto). El lunes, Michelle Salas estaba exigiendo y se peleó con esta aseguradora y la póliza venció… entonces ya no le quieren dar los 10 millones de pesos”, especuló.

Efigenia Ramos, quien fue asistente personal de Silvia Pinal por 35 años, negó dicha información a la periodista. Incluso, le aseguró que la póliza de su seguro de vida ya había sido cobrada.

“Sí hay una póliza, pero sí estaba vigente… Eso es una mentira (lo que te dicen)… Sí (la pueden cobrar)”, ventiló en el mismo show digital.

“Yo no voy a comentar quiénes son los beneficiarios de esa póliza porque no lo puedo hacer (…) pero yo sé que ya hasta lo cobraron. La señora dejó todo muy bien. Ella era muy ordenada y dejó todo superbién”, sentenció.

Hijo de Silvia Pinal sería el beneficiario de su póliza de seguro

El 22 de agosto, la periodista Addis Tuñón mostró en ‘De Primera Mano’ una serie de documentos que probarían que la póliza de seguro de Silvia Pinal ya habría sido cobrada y que Luis Enrique Guzmán presuntamente es el único beneficiario.

“Vamos a presentar en este momento un documento. No vamos a hablar de cantidades. No solo se estaba hablando de las cuentas bancarias de Silvia, también había un seguro de vida cuyo único beneficiario es el señor Luis Enrique Guzmán”, dijo.

“Según otra de mis fuentes, y estamos presentando otro documento, el señor Luis Enrique Guzmán, como único beneficiario, aparentemente recibió mucho dinero el pasado 30 de agosto”, puntualizó sin dar más detalles.

Ningún integrante de la dinastía Pinal hizo comentarios inmediatos sobre el tema.


