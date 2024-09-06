Stephanie Salas

Stephanie Salas reacciona a rumorado embarazo de su hija Michelle: ¿lista para ser abuela?

La actriz respondió si le gustaría que la dinastía Pinal crezca. En semanas recientes se ha especulado que la modelo estaría esperando a su primer bebé.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
Video Michelle Salas y Danilo Díaz sorprenden en concierto de Luis Miguel y cantan a todo pulmón en primera fila

Stephanie Salas abordó los rumores que indican que su hija Michelle, a quien comparte con Luis Miguel, estaría esperando a su primer bebé.

La modelo de 35 años contrajo matrimonio en octubre del año pasado con el empresario Danilo Díaz, en una boda que celebraron en la Toscana italiana.

PUBLICIDAD

A poco más de siete meses desde el casamiento, a principios de julio de este 2024, comenzó a especularse que la también ‘influencer’ sería próximamente mamá.

Stephanie Salas reacciona a presunto embarazo de Michelle

Debido a que los rumores continúan, la prensa mexicana le cuestionó directamente a Stephanie Salas si Michelle se encuentra en la ‘dulce espera’.

Más sobre Stephanie Salas

Bisnieta de Silvia Pinal habla de la millonaria herencia que les dejó: “Lo estamos manejando”
1 mins

Bisnieta de Silvia Pinal habla de la millonaria herencia que les dejó: “Lo estamos manejando”

Univision Famosos
Humberto Zurita cumple 71 y su suegra Sylvia Pasquel lo felicita, ¡pero le cambia el nombre!
1 mins

Humberto Zurita cumple 71 y su suegra Sylvia Pasquel lo felicita, ¡pero le cambia el nombre!

Univision Famosos
Stephanie Salas y su hija habrían cobrado cuantioso ahorro de Silvia Pinal: ¿Ale Guzmán quiso detenerlas?
2 mins

Stephanie Salas y su hija habrían cobrado cuantioso ahorro de Silvia Pinal: ¿Ale Guzmán quiso detenerlas?

Univision Famosos
Humberto Zurita revela el momento en el que sintió que Christian Bach “venía” y lo “levantaba”
2 mins

Humberto Zurita revela el momento en el que sintió que Christian Bach “venía” y lo “levantaba”

Univision Famosos
Humberto Zurita responde a críticas por su relación con Stephanie Salas: él tiene 70 y ella 55 años
2 mins

Humberto Zurita responde a críticas por su relación con Stephanie Salas: él tiene 70 y ella 55 años

Univision Famosos
Michelle Salas recuerda a Silvia Pinal con foto inédita: "No hay día que no te piense"
2 mins

Michelle Salas recuerda a Silvia Pinal con foto inédita: "No hay día que no te piense"

Univision Famosos
Supuestos nuevos detalles de la muerte de Viridiana, hija de Sylvia Pasquel, salen a la luz
3 mins

Supuestos nuevos detalles de la muerte de Viridiana, hija de Sylvia Pasquel, salen a la luz

Univision Famosos
Dan lectura al testamento de Silvia Pinal: lo que se sabe sobre su última voluntad
2 mins

Dan lectura al testamento de Silvia Pinal: lo que se sabe sobre su última voluntad

Univision Famosos
Stephanie Salas escribe emotiva carta a su abuela Silvia Pinal: “Me haces tanta falta”
2 mins

Stephanie Salas escribe emotiva carta a su abuela Silvia Pinal: “Me haces tanta falta”

Univision Famosos
¿Quién heredó el estilo de Silvia Pinal? Michelle Salas y sus otras nietas disputan el título
3:07

¿Quién heredó el estilo de Silvia Pinal? Michelle Salas y sus otras nietas disputan el título

Univision Famosos

“Dicen que ella tiene tres meses de embarazo”, le indicó una reportera, de acuerdo con un video difundido por la periodista Berenice Ortiz en su canal de YouTube este 5 de septiembre.

Otro de los representantes de los medios de comunicación le recordó a la actriz que ella misma externó su emoción porque doña Silvia Pinal tenga un bisnieto.

“Le dije, ¿verdad?, sí”, reconoció, para posteriormente aclarar que no lo hizo porque su retoño con Luis Miguel esté en gestación: “De, ‘¿por qué no?’”.

Si bien no sucedería inmediatamente, Salas se sinceró acerca de si ya se siente preparada para ser abuela, a sus 54 años.

“Nunca se está lista”, confesó la intérprete, quien actualmente sostiene una relación con el actor Humberto Zurita, viudo de Christian Bach.

Finalmente, ante si le resultaría “fabuloso” agrandar la dinastía con un bebé, ella expresó entre risas: “Ay, no, para ustedes”.

Michelle Salas añadió a un nuevo miembro a su ‘clan’

Aunque no se trata de un pequeño, Michelle Salas recientemente sí agrandó su familia pues incorporó a un animalito.

En julio, Stephanie Salas platicó al respecto durante su visita al programa ‘La Caminera’, donde igualmente negó que su hija estuviera embarazada.

PUBLICIDAD

“No. ¿Si no han visto que adoptó ya a un gatito? Eso indica que no (tendrá bebé), porque obviamente siempre que tienes una mascotita (la cuidas)”, comentó.

Acerca de los señalamientos, ella manifestó: “Siempre (inventan chismes), es que luego saca la panza en las fotos”.

“Chequen el nuevo gatito que adoptó, de verdad está increíble, se llama Enzo y es un himalayo, es que le encanta esa raza”, concluyó.

Relacionados:
Stephanie SalasMichelle SalasHijos de famososLuis MiguelFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
PRI: Crónica del fin
Gratis
Premios Juventud 2025
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD