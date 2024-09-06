Stephanie Salas reacciona a rumorado embarazo de su hija Michelle: ¿lista para ser abuela?

Video Michelle Salas y Danilo Díaz sorprenden en concierto de Luis Miguel y cantan a todo pulmón en primera fila

Stephanie Salas abordó los rumores que indican que su hija Michelle, a quien comparte con Luis Miguel, estaría esperando a su primer bebé.

La modelo de 35 años contrajo matrimonio en octubre del año pasado con el empresario Danilo Díaz, en una boda que celebraron en la Toscana italiana.

A poco más de siete meses desde el casamiento, a principios de julio de este 2024, comenzó a especularse que la también ‘influencer’ sería próximamente mamá.

Stephanie Salas reacciona a presunto embarazo de Michelle

Debido a que los rumores continúan, la prensa mexicana le cuestionó directamente a Stephanie Salas si Michelle se encuentra en la ‘dulce espera’.

“Dicen que ella tiene tres meses de embarazo”, le indicó una reportera, de acuerdo con un video difundido por la periodista Berenice Ortiz en su canal de YouTube este 5 de septiembre.

Otro de los representantes de los medios de comunicación le recordó a la actriz que ella misma externó su emoción porque doña Silvia Pinal tenga un bisnieto.

“Le dije, ¿verdad?, sí”, reconoció, para posteriormente aclarar que no lo hizo porque su retoño con Luis Miguel esté en gestación: “De, ‘¿por qué no?’”.

Si bien no sucedería inmediatamente, Salas se sinceró acerca de si ya se siente preparada para ser abuela, a sus 54 años.

“Nunca se está lista”, confesó la intérprete, quien actualmente sostiene una relación con el actor Humberto Zurita, viudo de Christian Bach.

Finalmente, ante si le resultaría “fabuloso” agrandar la dinastía con un bebé, ella expresó entre risas: “Ay, no, para ustedes”.

Michelle Salas añadió a un nuevo miembro a su ‘clan’

Aunque no se trata de un pequeño, Michelle Salas recientemente sí agrandó su familia pues incorporó a un animalito.

En julio, Stephanie Salas platicó al respecto durante su visita al programa ‘La Caminera’, donde igualmente negó que su hija estuviera embarazada.

“No. ¿Si no han visto que adoptó ya a un gatito? Eso indica que no (tendrá bebé), porque obviamente siempre que tienes una mascotita (la cuidas)”, comentó.

Acerca de los señalamientos, ella manifestó: “Siempre (inventan chismes), es que luego saca la panza en las fotos”.