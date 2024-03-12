Meghan Markle gana demanda por difamación interpuesta por su media hermana

Video Meghan Markle rompió el protocolo en pleno tributo a la reina Isabel: esto hizo frente a la multitud

Meghan Markle, esposa del príncipe Harry, resultó victoriosa en la demanda que su media hermana, Samantha Markle, interpuso en su contra por presuntamente haberla difamado en múltiples ocasiones.

La jueza Charlene Honeywell, Fiscal de Distrito de los Estados Unidos, desestimó con prejuicio el caso, según reporta este 12 de marzo People, que obtuvo los documentos judiciales presentados.

PUBLICIDAD

La magistrada dijo en la presentación que la moción para desestimar la querella fue concedida después de que la denunciante no presentara declaraciones que apoyaran sus acusaciones.

Además, ella escribió que las alegaciones “sugieren” que Samantha “no está de acuerdo” con las “opiniones más que con las declaraciones de hechos” de la duquesa de Sussex.

En una declaración al medio, el abogado de la exactriz, Michael J. Kump, aseveró: “Estamos satisfechos con el fallo del tribunal que desestima el caso”.

Debido a que la demanda fue denegada con prejuicio, Samantha, que es media hermana de Meghan a través de su padre, Thomas Markle, no podrá volver a presentarla.

¿Por qué Meghan Markle fue demandada por su media hermana?

En su presentación original, Samantha Markle acusó que la duquesa de Sussex hizo afirmaciones difamatorias durante su polémica conversación con Oprah Winfrey cuando dijo que “creció como hija única”.

También, sentenció que ella y Meghan “eran cercanas durante la infancia” y que si se alejaron fue porque esta comenzó a salir con el príncipe Harry.

En sus imputaciones igualmente puntualizó que hubo implicaciones difamatorias cuando su media hermana afirmó que ella, Samantha, “cambió su apellido a Markle” después de que se diera la relación con el hijo de Lady Di.

Alegó asimismo que recibió mala prensa después de que dijera, en una entrevista de 2018, que su padre debería haber estado en la boda real de Meghan y el príncipe Harry.

En cuanto a ‘Meghan Finding Freedom’, escrito por Omid Scobie y Carolyn Durand, ella se mostró en desacuerdo con el contenido en el capítulo ‘A problem like Samantha’.

PUBLICIDAD

En marzo de 2023, la jueza Charlene Honeywell ya había determinado que Meghan no podía ser “considerada responsables por declaraciones en un libro que no publicó”.

Ella igualmente resolvió que decirle a Oprah que “creció como hija única” no era falsificable, toda vez que significaba una opinión protegida.

“Tal como lo entendería un oyente razonable, la demandada se limita a expresar una opinión sobre su infancia y su relación con sus hermanastros”, anotó la autoridad en su momento.

“Por lo tanto, el tribunal considera que la declaración de la demandada no es objetivamente verificable ni está sujeta a pruebas empíricas”, agregó.