Imelda Tuñón rechaza lo que hará Maribel Guardia con cenizas de Julián Figueroa: “Nunca lo va a superar”

Imelda Tuñón no está de acuerdo con la decisión que Maribel Guardia tomó con respecto a lo que hará con las cenizas de su hijo Julián Figueroa, quien falleció en 2023 a consecuencia de un infarto al miocardio y fibrilación ventricular.

De acuerdo con la viuda de Julián Figueroa, aunque celebra que esté por existir un lugar público donde tanto ella como su hijo puedan visitar las cenizas del actor de ‘Mi camino es amarte’, reprueba la idea de que sean divididas.

“Me da gusto por mi hijo, sobre todo, digo, por mí y por mi hijo, que esté en un lugar en donde todo el mundo pueda acceder a él. No se me hace buena idea lo del collar, eso no, no me parece que debas de separar, deben de quedarse enteras, y sobre todo si las va a depositar en una iglesia en donde toda la gente le va a estar rezando”, expresó a ‘Venga la Alegría’ en la emisión del 15 de septiembre.

Imelda Tuñón también destacó que la decisión de Maribel Guardia le dará la oportunidad a José Julián de tener un lugar físico para visitar a su papá, a quien únicamente puede hacerlo a través de un muñeco de peluche.

“No tiene con qué recordarlo, más que un muñeco de peluche que le había regalado un fan. Entonces, pues realmente José Julián y yo tenemos más el concepto de que Julián está en otra parte viéndonos y que las cosas materiales que, pues se quedó su familia, bueno, su mamá, él no está ahí”, dijo.

Finalmente, la actriz de teatro musical reconoció que la decisión de Maribel Guardia podría ser un gran paso para cerrar su duelo, ya que, a su parecer, la actriz no ha podido superar la muerte de su único hijo.

“Es una manera de liberarse también, porque es algo de lo que ha estado aferrada. Nunca lo va a superar, yo lo sé, o sea, es algo que no se supera. Yo tampoco lo voy a superar porque también es un duelo que llevo yo y también es un duelo que lleva mi hijo”, sentenció.

¿Qué hará Maribel Guardia con las cenizas de su hijo?

A más de dos años del trágico fallecimiento de Julián Figueroa, Maribel Guardia reveló que depositaría una parte de las cenizas de su hijo en un nicho, que se ubicaría en una iglesia de la Ciudad de México, mientras que otra parte de los restos se los quedaría.