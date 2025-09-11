Maribel Guardia

¿Imelda Tuñón renuncia a herencia que le dejó hijo de Maribel Guardia?: lanza acusación contra ella

La exnuera de Maribel Guardia respondió tajante al ser cuestionada sobre el tema de la herencia de Julián Figueroa, quien falleció en 2023 a causa de un infarto.

Imelda Tuñón estaría dispuesta a renunciar a la herencia que le dejó Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia.

Este 10 de septiembre, durante un encuentro con la prensa mexicana, la cantante fue cuestionada sobre el tema de la herencia del actor. Al respecto, Imelda dejó claro que no está interesada en ella ni mucho menos en seguir recibiendo apoyo económico de su exsuegra.

“No sé (en qué proceso va la herencia), que se la quede Maribel”, señaló tajante a Edén Dorantes.

“Ahorita me interesa trabajar, me hacía falta esto, es lo que estaba buscando hace mucho, hace como dos años, el independizarme y por fin lo logré y estoy contente”, subrayó.

Lanza fuerte acusación contra su exsuegra

En otra entrevista, Imelda Tuñón habló del supuesto control que ejerció Maribel Guardia sobre su hijo a través del dinero, situación que también la afectó a ella, ya que tanto Julián como ella dependía económicamente de la actriz.

“Ese apoyo económico (que le daba a Julián) era algo que nos lo dividíamos Julián y yo -10 mil y 10 mil- y pues, de eso vivíamos... Como no teníamos acceso a ningún otro bien económico de Julián, con eso vivíamos, por eso no nos podíamos salir de su casa, pero yo le hice una promesa a Julián y la cumplí… ya estoy fuera de esa casa”, expresó a ‘Ventaneando’.

La cantante aseguró que el conflicto que enfrenta con Maribel Guardia le ayudó a fortalecerse y a madurar. Además, lamentó que el cariño que por años le profesó la actriz, no fuera real.

“Me ayudó mucho a madurar y a aprender que no puedes confiar en todas las personas, que hay veces que la gente te va a decepcionar y que tengas cuidado. Nunca se debe vivir en la casa de la suegra… Eso ya me lo habían dicho, me lo dijo mi mamá, mi abuela: ‘Nadie te va a querer como tu familia’”, señaló.

“Una persona que me hubiera querido como mi familia no me hubiera expuesto de la manera que lo hizo, no hubiera lanzado todo ese odio sobre mí. Así que Dios la bendiga y que le vaya muy bien. Si está feliz con sus decisiones, entonces quiere decir que es una persona que está en paz y ella debe estar muy feliz”, agregó.

Finalmente, Imelda Tuñón reveló que, por el momento, su hijo José Julián no le ha expresado sus deseos de querer reunirse con su abuela. Asimismo, insistió en que por ahora “no queremos nada de ella”.

Julián Figueroa murió el 9 de abril de 2023 a los 27 años. El joven perdió la vida mientras dormía a consecuencia de un infarto al miocardio y fibrilación ventricular.

