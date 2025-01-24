Revelan si conflicto entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón dejaría sin herencia a nieto de la actriz

Video Exnuera de Maribel Guardia recuerda últimas vacaciones con su hijo: “Pronto estarás de vuelta conmigo”

En medio de la batalla legal que enfrenta Maribel Guardia con su exnuera, Imelda Tuñón, por el bienestar de José Julián, se reveló si este conflicto afectaría la sucesión testamentaria de Joan Sebastian, de la cual el nieto de la actriz es coheredero.

Cipriano Sotelo, encargado de la sucesión testamentaria, explico a ‘Ventaneando’ que, a diferencia de lo que se ha especulado sobre las consecuencias de la batalla legal que enfrenta madre y abuela del niño de 7 años, ésta no modificaría el desarrollo de la repartición de los bienes de Joan Sebastian.

PUBLICIDAD

“No se altera absolutamente nada. Los problemas legales o personales que pudiera tener cualquiera de los coherederos, como en este caso Julián a través de su representante del niño, que es Marco Chacón, no influye en lo absoluto en el juicio de Joan Sebastian, el trámite continúa normal”, explicó el abogado este 24 de enero.

¿Conflicto entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón sería por herencia de Joan Sebastian?

De la misma manera, el abogado negó que el dinero pudiera ser un motivo del conflicto entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón, ya que la intérprete de 65 años siempre se ha mantenido al margen del tema.

“Todos conocemos a la señora Maribel. Siempre ha sido muy respetuosa. Ella, incluso, pocas veces participa en los temas de la sucesión, porque dice que Julián era el hijo de Joan Sebastian, no ella, entonces es una señorona. Maribel y Marco merecen todo mi respeto, son personas íntegras, creo que su vida pasada habla de ellos mismos”, dijo.

Sobre los intereses que podría tener la exnuera de Maribel Guardia para representar o cambiar de representante legal para su hijo tras las diferencias que han tenido, Cipriano Sotelo aseguró que sería imposible.

“La ley no permite que sea el papá de un menor quien sea su representante legal en una sucesión, porque la propia ley considera, no nosotros, la ley, considera que cuando participa un adulto, puede tener un interés contrario al del menor, si la voluntad aquí del heredero es dejarle al niño, no a la mamá, entonces la mamá no puede disponer de los bienes del niño”.

PUBLICIDAD

¿Marco Chacón podría ser removido como tutor de José Julián?

Por último, aclaró que Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia, tampoco puede ser removido de su cargo como tutor de José Julián a menos que él así lo decida.

“Es su representante legal, pudiera el variar, por supuesto, cuando surja una causa grave, y un juez así lo determine, por ejemplo, que Marco tuviera algún padecimiento o una actividad que le impidieran cumplir con esa obligación, él podría acudir a un juez y decirle: ‘quiero que me remuevan del cargo porque ya no puedo desempeñarlo’, entonces sí, pero no puede la mamá pedirle: ‘señor juez, quiero que le cambies de representante legal a mi hijo, nada más porque quiero’”, sentenció.