Maribel Guardia

Maribel Guardia toma inesperada decisión tras revelar lo que hará con las cenizas de su hijo

La actriz habló de su decisión de alejarse del lugar en el que creció su fallecido hijo Julián Figueroa y su nieto José Julián, a quien no ve desde que inició el conflicto legal contra Imelda Tuñón.

Elizabeth González.
A más de tres años de la muerte de Julián Figueroa, Maribel Guardia tomó la decisión de vender la casa en la que creció su único hijo.

La actriz reveló a ‘Venga la Alegría’ que podría dejar su residencia en la Ciudad de México a pesar de que en ella se encuentran los mejores recuerdos de su vida.

“La casa está muy grande para mí, para mi esposo y para mí, yo creo que voy a tener que irme a un lugar más pequeño”, confesó este 10 de septiembre.

De acuerdo con Maribel Guardia, esta decisión estaría influida porque la propiedad es demasiado grande y que, tras su conflicto legal con Imelda Tuñón, solo la comparte con su esposo Marco Chacón.

“Ya me voy a cambiar de casa”, subrayó.

En medio de la nostalgia, la costarricense mostró a detalle parte de su residencia. Incluso, presumió el árbol favorito de su hijo, en el que colocó una hamaca en la que solía pasar horas componiendo música.

“Amo este árbol, mi hijo Julián tenía una hamaca aquí, él se sentaba, se acostaba a tocar la guitarra, a ver esta vista maravillosa", dijo y recordó los obsequios que, en su momento, Vicente Fernández le hizo al fallecido actor.

“Don Vicente, cuando nació Julián y, como era muy amigo de Joan, le regaló dos ponnys… se llamaba uno ‘Frijolito’ y, el otro, ‘El arrocito’”.

Finalmente, Maribel Guardia mostró la habitación donde guarda algunas fotografías junto a su hijo, entre ellas, una cuando visitó la Basílica de Guadalupe junto a Julián y le cantaron las mañanitas a la Virgen.

“La traigo en mi corazón porque ella me da regalos enormes con Julián, de que huelo a rosas, de que estoy rezando el rosario, es un regalo en que ella me dice ‘¿sabes dónde tengo a mi hijo?, con mi hijo’”, sentenció.

