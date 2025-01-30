Maribel Guardia podría quedarse con su nieto más tiempo: exnuera hace revelación

Video Imelda Tuñón se quiebra en vivo al suplicar a Maribel Guardia que le devuelva a su hijo

Maribel Guardia podría quedarse con su nieto José Julián más tiempo de lo indicado por las autoridades mexicanas.

El 22 de enero, la actriz emitió un comunicado para informar que su nieto estaría con ella de manera temporal, por aproximadamente 10 días, tiempo en el que las autoridades analizarían si el menor podía regresar a los brazos de Imelda Tuñón.

A punto de que se cumpla el plazo fijado por las autoridades, la exnuera de Maribel Guardia acudió este 30 de enero a las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para demandar ante un juzgado familiar la guarda y custodia de su hijo de 7 años.

Durante su encuentro con la prensa, Imelda Tuñón declaró que si bien sería mañana 31 de enero cuando concluya la guarda temporal de Maribel Guardia hacia su nieto, la fecha podría extenderse por una importante razón.

“Le tienen que realizar pruebas (psicológicas) a mi hijo (…) solamente es por eso que se pudiera extender. Por mi parte, yo ya presenté mi declaración, mis pruebas y yo confío en que la autoridad va a hacer uso de la justicia”, declaró a ‘De Primera Mano’.

La viuda de Julián Figueroa alegó, también, que durante su estancia en la Fiscalía, sus abogados habían solicitado la revocación de las medidas de protección, sobre todo, tras la destitución del Fiscal que le entregó a Maribel Guardia a su nieto.

“Se pidió la revocación de las medidas de protección y pues esperamos que pronto se haga justicia”, insistió.

“El niño tiene derecho de estar con su abuela, pero tiene aún más derecho de estar con su madre”, subrayó.

Imelda Tuñón dio a conocer que, además de solicitar la revocación de las medidas de protección, aprovechó su estancia en la Fiscalía para leer la denuncia de Maribel Guardia, emitir su declaración y mostrar sus pruebas.

“Yo nada más vine a rendir mi declaración y a mostrar mis pruebas. Yo confío en que la autoridad haga las cosas pertinentes. Yo confío en el buen juicio de la autoridad. Yo presenté unas pruebas que me hice con una perito certificada y aprobada por la Fiscalía, además de que presenté mis toxicológicos”, dijo, asegurando que sería la tarde de este jueves cuando mostraría los resultados de sus exámenes.

Por último, aseguró que, pese a que se encuentra emocionalmente cansada, trata de mantenerse positiva ya que en medio está su hijo y no quiere “que él sufra”.

“Al final de día es el que más sufre y yo ya quiero estar con él”, sentenció.