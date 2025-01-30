¿Maribel Guardia y su esposo "condicionaron" a Imelda Tuñón para ver a su hijo?: Esto dijo la joven

Video Imelda Tuñón se quiebra en vivo al suplicar a Maribel Guardia que le devuelva a su hijo

Marco Chacón, el esposo de Maribel Guardia, dijo el 22 de enero que le habían ofrecido ayuda a Imelda Tuñón para superar sus "problemas", refiriéndose al supuesto consumo de alcohol y drogas.

"Se la ofrecimos desde hace mucho tiempo y ella lo que hizo fue negar que tuviera algún problema, estamos dispuestos a colaborar de la manera en que podamos", dijo a los medios, reportó el canal de YouTube 'Qué Buen Chisme'.

La mañana del 30 de enero Imelda fue cuestionada respecto a las declaraciones de Chacón y las tomó como un "condicionamiento" para poder ver a José Julián, lo cual reprobó por completo.

Imelda Tuñón considera que la está "condicionando"

La joven de 28 años mostró su postura ante lo dicho por el esposo de Maribel Guardia.

" Eso me parece que es un condicionamiento", dijo a los medios de comunicación como el reportero Alan Morales.

"No son mis papás y no tienen por qué estarme condicionado a que yo haga algo para que tenga el derecho de ver a mi hijo. Me están condicionando con un ser humano, me están diciendo que si no hago lo que ellos quieren que haga no me van a dejar ver a mi hijo y eso no es justo, eso es una cosa que ya entra en la injusticia", explicó.

Maribel Guardia podría tener más tiempo a su nieto

El 22 de enero la actriz dio a conocer que la autoridad le otorgó el cuidado de José Julián durante 10 días. Este 31 de enero se cumplirá la fecha y trascendió que el niño podría quedarse más tiempo con su abuela, así lo dio a conocer Imelda este jueves 30.

" Le tienen que realizar pruebas (psicológicas) a mi hijo (…) solamente es por eso que se pudiera extender. Por mi parte, yo ya presenté mi declaración, mis pruebas y yo confío en que la autoridad va a hacer uso de la justicia", dijo ante las cámaras del show 'De Primera Mano'.

La exnuera de Maribel compartió que sus abogados solicitaron "la revocación de las medidas de protección", tras la destitución del fiscal que le entregó a Maribel Guardia a su nieto.

"El niño tiene derecho de estar con su abuela, pero tiene aún más derecho de estar con su madre", puntualizó.

La viuda de Julián Figueroa también reveló que ya presentó su declaración.

"Yo presenté unas pruebas que me hice con una perito certificada y aprobada por la Fiscalía, además de que presenté mis toxicológicos", sentenció.