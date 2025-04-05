Imelda Tuñón exhibe presuntas amenazas y muestra último mensaje que habría enviado a Maribel

Video Imelda Tuñón ofrece disculpas a Maribel Guardia y responde a acusaciones sobre presuntas amenazas

Imelda Tuñón negó rotundamente que hubiera amenazado a Maribel Guardia como la actriz lo declaró el 3 de abril a la prensa.

" Yo nunca la he amenazado, a mí me parece que se merece todo mi respeto por ser la abuela de mi hijo y pues yo jamás haría algo así", respondió la viuda de Julián Figueroa a la prensa ante las acusaciones de su exsuegra.

" Le pido una disculpa si alguien más la amenazó y quiero decirles que repruebo completamente ese tipo de comportamientos", añadió Tuñón.

Imelda Tuñón muestra presunto último mensaje a Maribel Guardia

El 4 de abril la joven mostró en sus historias de Instagram el último presunto mensaje que le habría mandado a Maribel Guardia a través de WhatsApp el 20 de marzo, el cual, según la actriz de 65 años, habría sido una "amenaza".

En el texto, Tuñón le pide que "los deje en paz" a ella y a su hijo, así como también que ya no busque "la custodia" del menor. Menciona que al separarlos le causó a José Julián "un daño de por vida y ansiedad por separación".

Imelda también le cuestiona que si quiere hacer de su hijo "¿otro Julián?" y le recomienda que se "refugie en Marco" y "vaya a terapia".

El presunto mensaje que Imelda Tuñón le habría enviado a Maribel Guardia. Imagen Imelda Tuñón/Instagram

Imelda Tuñón exhibe presuntas amenazas de muerte

La actriz, de 33 años, también mostró en sus historias los insultos y amenazas de muerte que ha recibido recientemente. Incluso, compartió un video en donde se aprecia que le habrían enviado una fotografía de una mano portando una pistola.

Además, reveló la identidad de una presunta mujer que sería una de las personas que le envían las agresiones a su teléfono móvil.

En los supuestos mensajes se leen insultos e intimidaciones como "Ten dignidad o recoge lo poco que tienes, si es que tienes ja ja ja", "Estás amenazada, te vamos a quitar a tu hijo y ya tienes delito de homicidio hacia tu exesposo", "Gata asquerosa te vamos a matar", entre otros.

Las presuntas amenazas que Imelda Tuñón habría recibido a su teléfono móvil. Imagen Imelda Tuñón/Instagram

Maribel Guardia teme por su seguridad

El 3 de abril Maribel Guardia atendió a la prensa y confesó que no se encuentra bien, pues ha recibido "amenazas" y "teme por su seguridad".

"Ya tengo miedo de todo, pero sí, si algo me pasa responsabilizo a gente cercana a la mamá de mi nieto", declaró a medios como 'Qué Buen Chisme'.

También mencionó que el último mensaje que habría recibido de su exnuera fue una "amenaza".