Maribel Guardia

¿Maribel Guardia e Imelda Tuñón podrían ir a prisión?: juez les habría dado ultimátum

La actriz y su exnuera habrían sido reprendidas por un juez de lo familiar durante la audiencia del pasado 3 de marzo. Según el periodista Ernesto Buitrón, esto les podría suceder si no acatan su orden.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Video Revelan nuevas y supuestas conversaciones entre exnuera de Maribel Guardia y su traficante

Maribel Guardia e Imelda Tuñón podrían ir a prisión si no acatan las órdenes del juez a cargo del caso de la custodia de José Julián Figueroa.

Según el periodista Ernesto Buitrón, tanto la actriz como su exnuera fueron supuestamente reprendidas por su actitud ante los medios y en redes sociales durante la audiencia celebrada el pasado 3 de marzo en los Juzgados Familiares de la Ciudad de México.

“Se requiere a ambas partes, señora Imelda Andrea Garza y señora Maribel del Rocío Fernández García que se abstengan de causarse actos de molestia o violencia entre ellos y hacia el niño J.J.F.G”, declaró en el programa ‘Todo para la mujer’ el 11 de marzo, al mismo tiempo en que mostraba parte del supuesto documento donde se especifica la orden.

Según este mismo escrito, de no acatar la orden del juez, ambas podrían ser multadas y en caso de reincidir, serían arrestadas.

“De no hacerlo así, se le impondrá a quien incumpla, como primera medida de apremio, una multa por la cantidad de seis mil pesos (295 dólares), siendo que en caso de incumplimiento reiterado, podrá incrementarse hasta un arresto por 36 horas”, dice el expediente.

De acuerdo con el presentador, tanto Maribel Guardia como Imelda Garza-Tuñón habrían aceptado las condiciones del juez, motivo por el que estarían evitando hacer declaraciones públicas y hasta de compartir imágenes en redes sociales de José Julián.

Maribel Guardia e Imelda Tuñón habrían discutido en audiencia

Aunque se desconocen detalles sobre lo que pudo ocurrir durante la audiencia del pasado 3 de marzo, donde Maribel Guardia e Imelda Tuñón se reencontraron a 38 días de su pleito legal, la periodista Inés Moreno ventiló que no habrían podido llegar a un acuerdo puntual sobre la custodia de José Julián Figueroa.

“Se subieron los ánimos. Se empezaron a hablar a gritos a tal grado de que el niño comenzó a llorar angustiosamente diciendo que no quería que su mamá estuviera llorando... Este proceso sigue porque Marco no quiso una conciliación y quiso que sí se llevase a cabo la investigación sobre los alegatos que dio Maribel Guardia”.

Maribel Guardia e Imelda Tuñón se enfrentan desde enero en un proceso legal por la custodia y bienestar de José Julián Figueroa.

