¿Maribel Guardia ya no quiere pelear con Imelda Tuñón por la custodia de su nieto?: esta sería la razón

Video Ventilan supuesto "error” de Maribel Guardia por el que le quitaron a su nieto José Julián

Maribel Guardia ya no querría pelear con Imelda Tuñón por la custodia de su nieto, José Julián.

Según su abogado Alejandro Jiménez, la actriz estaría “cansada” del proceso legal y de todo lo que ha implicado que su caso se tornara de interés público. Incluso, dejó entrever que, aunque el juez podría otorgarle nuevamente la custodia del pequeño de 7 años, ella estaría pensando en desistir de su denuncia contra Imelda Tuñón.

“No sé si quiera seguir todavía con todo esto porque ella no quiere, ella ya está muy cansada de todo esto”, comentó al periodista Ernesto Buitrón el 4 de marzo.

“La responsabilidad de tener a un hijo y criarlo es tremenda. Entonces, si así lo quiere su mamá, que su mamá lo críe. Tiene todo el derecho del mundo, pero que lo haga en las condiciones óptimas”, agregó.

El abogado de Maribel Guardia insistió en que la intención de su representada nunca ha sido arrebatarle a su hijo a Imelda Tuñón sino que ambos estén bien y en un ambiente estable.

“No quiere privar al niño de sus derechos, que la mamá lo vea cuando quiera, y se lo lleve cuando quiera, pero que este seguro el niño”, puntualizó.

Maribel Guardia tendría intenciones de mantener a Imelda Tuñón pese a conflicto

Tres días después de que su nieto le fuera arrebatado con presunta violencia en su residencia familiar, Maribel Guardia reveló a la prensa mexicana que tenía intenciones de continuar apoyando económicamente a Imelda Tuñón pese a su conflicto legal.

“El deseo que tengo con el niño, esté conmigo o no esté conmigo, es seguir manteniéndolo, seguir protegiéndolo. Seguir dándole todo lo que yo le he dado desde que era un niño y seguir dándole dinero a Imelda por mes”, mencionó a Berenice Ortiz el 3 de marzo.

Aquella ocasión, la intérprete de 65 años también declaró que se sentía “muy tranquila” ante las nuevas medidas dictadas por las autoridades mexicanas en pro del bienestar de su nieto. Incluso, insistió en que su deseo siempre había sido que madre e hijo se reencontraran.

“Estoy muy tranquila. Aquí lo único que importa es la seguridad del niño. Yo sabía que era una cosa momentánea”, expresó.

“Todo tiene que estar bien. Yo creo que ahora todo el mundo va a estar muy enfocado en ver cómo se va desarrollando el que esté bien junto a su mamá y eso va a ser bueno para él y para ella", sentenció.

Luego de 38 días junto a su abuela y de un proceso legal, el hijo de Julián Figueroa regresó a los brazos de Imelda Garza-Tuñón. Según el periodista Gustavo Adolfo Infante, el “error” que supuestamente habría cometido Maribel Guardia para perder la custodia temporal de José Julián sería haber “dejado solo" al menor.

“ El error de la abuela fue dejarlo solo e irse al teatro porque tenía la obligación de cuidarlo personalmente. El niño estaba con cuidadores, no con la abuela”, comentó en ‘De Primera mano’ el 3 de marzo según le comentó una fuente.