¿Imelda Tuñón consumía sustancias ilícitas? Supuestos nuevos resultados toxicólogos lo aclararían

Han pasado dos meses desde que Maribel Guardia acusó a su exnuera, Imelda Garza-Tuñón, de presuntamente consumir sustancias ilícitas, motivo por el que, entre otros, decidió denunciarla ante la policía para “defender la integridad” de su nieto, el pequeño José Julián.

Defendiendo que la acusación sería una mentira, casi a finales de enero la viuda de Julián Figueroa se sometió a exámenes toxicológicos en laboratorios para demostrar su inocencia.

Además, ella aseguró ante el micrófono de ¡Siéntese Quien Pueda! que no dio “positiva ante ningún” análisis efectuados por las autoridades.

¿Imelda Tuñón consumía sustancias ilícitas?

En medio del litigio que Imelda Garza-Tuñón aún sostiene con Maribel Guardia por el salvaguardo de José Julián, este jueves 27 de marzo ‘Venga la alegría’ brindó una importante actualización.

La periodista Flor Rubio reveló que “a la media noche” llegaron a la redacción del programa “las pruebas” capilares antidoping que la joven actriz se realizó “recién” para verificar si en su organismo había restos de estupefacientes

“Constatamos que el resultado es negativo”, aseguró al aire la comunicadora, puntualizando que no mostrarían los estudios para evitar afectar la demanda.

Ella aseveró que su jefe de información pudo ver “un video en donde se marca todo el proceso” del ‘test’, que “tanto se le ha pedido” a la cantante.

No obstante, adelantó que “la próxima semana” la defensa de Imelda podría dar a conocer esta evidencia en favor de su clienta.

Hasta el momento, ni la artista ni la actriz de telenovelas se han pronunciado al respecto de estas declaraciones por parte de Rubio.

Imelda Tuñón negó drogarse

Previamente, Garza-Tuñón fue señalada por supuestamente dar instrucciones a un ‘dealer’ para que le entregara en casa de Maribel los alucinógenos que alegadamente compraba.

Ante las imputaciones, el presentador Gustavo Adolfo Infante le preguntó directamente a la protagonista de la puesta en escena ‘La Sirenita’ si se “droga”.

“No, por supuesto que no”, replicó tajante, “estoy muy tranquila con ese aspecto, se puede comprobar”.

Ella sentenció que no lo haría ya que “está de por medio la salud”, tanto “física como mental”, de José Julián, quien cumplirá 8 años en mayo.