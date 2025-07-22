A punto del llanto, Maribel Guardia insiste que su hijo “no olía mal” cuando lo hallaron sin vida

Video ¿Maribel Guardia desmiente a Imelda Tuñón? Da su versión sobre la muerte de su hijo Julián

Maribel Guardia insiste que el cuerpo de su hijo Julián Figueroa “no olía mal” cuando lo hallaron sin vida el 9 de abril de 2023.

La actriz se refirió una vez más a las declaraciones que realizó su exnuera, Imelda Tuñón, en el programa de YouTube, ‘Sin Vergüenza’, en el que aseveró que el padre de su hijo presentaba olor a descomposición cuando lo encontraron sin signos vitales en su habitación.

“Julián siempre le tuvo mucho miedo a la muerte, mucho, mucho, mucho. Hablaba de eso mucho porque le tenía pavor a la muerte y yo le decía: ‘Pero, ¿por qué piensas en la muerte?’ y luego él: ‘¿pero por qué no le tienes miedo’ y yo: ‘Porque le tengo más miedo a la enfermedad que a la muerte, porque hay enfermedades brutales como murió mi niño, del corazón”, resaltó Maribel ante Berenice Ortiz este 21 de julio.

“Julián, cuando murió estaba con sus ojitos cerrados, en paz, con la piernita cruzada y no olía mal”, resaltó a punto del llanto.

Su hijo estuvo en tratamiento por “secuelas” de las adicciones

Maribel Guardia compartió que desde que Julián Figuera decidió dejar atrás sus problemas con las adicciones, estuvo bajo tratamiento psiquiátrico.

“Julián vio psicólogos desde que empezó con los problemas. Yo creo que toda la gente que está metida en problemas de adicción y cuando van a las clínicas los atienden psiquiatras”, declaró ante los cuestionamientos sobre si eran “normales” sus alucinaciones "con serpientes".

“Los psiquiatras los atienden porque en el momento en que dejan de tomar tienen muchos problemas de ansiedad y angustia, y entonces, todos salen medicados. Es un camino muy doloroso y en verdad que me da pena hablar de estas cosas tan personales”, aseveró.

Aun con los sentimientos a flor de piel, la intérprete de 66 años, se refirió al “doloroso camino” que enfrentó junto a su hijo durante su tratamiento contra las adicciones, aseverando que, a la fecha, hablar del tema le resulta “doloroso”, sobre todo, cuando “se cuelgan” del sufrimiento ajeno.

“Es un camino muy doloroso (…) es un camino muy tortuoso buscar clínicas, y en este caso, hay gente que se cuelga del dolor. Este chico que está en la cárcel dijo que estuvo con él en una clínica donde Julián nunca estuvo. Entonces, claro que duele”, dijo y lamentó que su hijo no estuviera ahí para defenderse.

“¿Sabes qué? Mi hijo ya está con Dios. Me duele que él no esté para defenderse, porque varios comentarios no son como fueron”, subrayó y respondió tajante en referencia en que había versiones encontradas con su exnuera, Imelda Tuñón, sobre el día en que murió Julián Figueroa.

“Bueno, eso que ella cuenta, yo no estaba en la casa. Ella estaba sola porque mi sobrina estaba conmigo en el teatro y mi marido estaba en Costa Rica desde hace tres días”, sentenció.