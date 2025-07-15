Imelda Tuñón

Maribel Guardia reacciona a confesiones de Imelda Tuñón sobre alucinaciones de Julián antes de morir

La actriz no se quedó callada y lamentó las declaraciones que Imelda Tuñón hizo sobre las alucinaciones con serpientes que Julián Figueroa tuvo poco antes de morir.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Video “No se imagina el olor”: Imelda Tuñón habla del instante en que encontró a Julián Figueroa sin vida

Maribel Guardia reaccionó a las declaraciones que Imelda Tuñón hizo sobre las alucinaciones con serpientes que Julián Figueroa tuvo poco antes de morir y el supuesto empastillamiento en el que el cantante estaba por prescripción de su psiquiatra.

Para la actriz es lamentable que su exnuera recuerde “cosas feas de Julián” y no lo “excelente padre” que fue con su hijo José Julián.

“Me da pena que hablen mal de mi hijo. Mi hijo fue un excelente padre con José Julián, de hecho, lo que me impresionaba a mí de José Julián son los recuerdos que tenía de su padre, decir: 'Mi papito era el que jugaba conmigo en el tombling'. Qué pena que hable cosas feas de Julián, ojalá que recuerde las lindas que tenía tantísimas. Y nada más, solamente eso”, expresó en ‘Venga La Alegría’ este 15 de julio sin entrar en polémica.

No quiere la custodia de su nieto

Durante la entrevista, Maribel Guardia contradijo una vez más a Imelda Tuñón, ya que aseguró que en ningún momento ha peleado la custodia de su nieto. Incluso, subrayó que su interés siempre ha sido que la viuda de su hijo se haga cargo de José Julián.

“El otro decía Imelda había ganado la guardia y custodia, no, es que no la ha ganado, es que nunca la ha perdido. Siempre el niño ha sido de ella, a mí me dio el cuidado por un mes del niño, pero jamás la guardia y custodia. Esa le pertenece a la madre y jamás en mi vida la quiero para mí, a no ser que un día el niño me necesitara. En mi vida ha sido mi intención quitarle ese niño a esta muchacha. Lo dije desde el día uno. Yo no quiero quedarme con el niño”, enfatizó.

La intérprete se refirió, también, al vínculo que tiene con José Julián y la manera en que reaccionaría en caso de que se enterara de que a su nieto “le lavaron el cerebro” para ponerlo en su contra.

“Yo voy a llegar y si veo que al niño ya le lavaron el cerebro contra mí, no, no voy a forzarlo, porque él algún día va a tener claras sus ideas de todo el amor que yo le di, de todo lo que vivió conmigo desde que nació hasta los 8 años de edad”, aseveró y lamentó una vez más comentarios recientes que Imelda recién ha hecho en distintos medios, insistiendo en que no cree que sea “malvada”.

“Yo no creo que Imelda sea malvada, yo creo que Imelda es una mujer buena que, para mi gusto, ha tenido un problema, como lo tienen todas las personas, como lo tuvo mi hijo en su momento, pero de esa, a que sea mala por ningún motivo”, concluyó.

Relacionados:
Imelda TuñónJulián FigueroaMaribel GuardiaFamosos

