Maribel Guardia

Esposo de Maribel Guardia rompe en llanto: revela pacto que tenía con Julián Figueroa

Marco Chacón rompió el silencio sobre su relación con Julián Figuera, sus adicciones y la razón por la que nunca permitió que lo llamara “papá”. “Sufrimos muchísimo”.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Video “No se imagina el olor”: Imelda Tuñón habla del instante en que encontró a Julián Figueroa sin vida

Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia, rompió en llanto al hablar de la cercana relación que tenía con Julián Figueroa y de la manera en que lo ayudó a superar sus adicciones.

El abogado reveló al periodista Lucho Borrego, de ¡Siéntese Quien Pueda!, que no fue él quien se ganó el cariño de Julián, sino al revés, fue el hijo de Maribel Guardia quien lo hizo.

PUBLICIDAD

“Fue él (Julián) el que me enamoró a mí. Era un niño muy inteligente”, señaló antes de quebrarse en el show de este 18 de julio.
Maribel Guardia, que se encontraba a su lado, intentó contenerlo mientras destacaba que “Marco había sido un segundo padre” para él.

Más sobre Maribel Guardia

Maribel Guardia no olvida a su hijo: revela qué accesorio de Julián Figueroa usa hasta cuando se baña
2 mins

Maribel Guardia no olvida a su hijo: revela qué accesorio de Julián Figueroa usa hasta cuando se baña

Univision Famosos
¿Maribel Guardia pedía manutención a Imelda Tuñón?: ella lo aclara
2 mins

¿Maribel Guardia pedía manutención a Imelda Tuñón?: ella lo aclara

Univision Famosos
“Son mis cosas”: Maribel Guardia responde a Imelda Tuñón tras decir que renuncia a herencia
2 mins

“Son mis cosas”: Maribel Guardia responde a Imelda Tuñón tras decir que renuncia a herencia

Univision Famosos
Imelda Tuñón rechaza lo que hará Maribel Guardia con cenizas de Julián Figueroa: “Nunca lo va a superar”
2 mins

Imelda Tuñón rechaza lo que hará Maribel Guardia con cenizas de Julián Figueroa: “Nunca lo va a superar”

Univision Famosos
¿Imelda Tuñón renuncia a herencia que le dejó hijo de Maribel Guardia?: lanza acusación contra ella
2 mins

¿Imelda Tuñón renuncia a herencia que le dejó hijo de Maribel Guardia?: lanza acusación contra ella

Univision Famosos
Maribel Guardia toma inesperada decisión tras revelar lo que hará con las cenizas de su hijo
1 mins

Maribel Guardia toma inesperada decisión tras revelar lo que hará con las cenizas de su hijo

Univision Famosos
¿Exnuera de Maribel Guardia abrirá su OnlyFans ahora que la actriz ya no la ayuda económicamente?
2 mins

¿Exnuera de Maribel Guardia abrirá su OnlyFans ahora que la actriz ya no la ayuda económicamente?

Univision Famosos
Maribel Guardia dice por qué ya no ayuda económicamente a Imelda Tuñón: ella le hace petición
2 mins

Maribel Guardia dice por qué ya no ayuda económicamente a Imelda Tuñón: ella le hace petición

Univision Famosos
Amiga de Maribel Guardia dio ultimátum para trabajar con Imelda Tuñón: la actriz no podía creerlo
2 mins

Amiga de Maribel Guardia dio ultimátum para trabajar con Imelda Tuñón: la actriz no podía creerlo

Univision Famosos
Esposo de Maribel Guardia niega que ella tenga leucemia, pero confirma que sufre trastorno
2 mins

Esposo de Maribel Guardia niega que ella tenga leucemia, pero confirma que sufre trastorno

Univision Famosos

“Desde que se conocieron tuvieron una química increíble. Se llevaban muy bien, Julián tenía muchas cosas de Marco y era imposible que no las tuviera, se crio desde los 2 años con él”, expresó.

Marco Chacón no quiso que lo llamara papá

En ese sentido, el abogado aseguró que a pesar de la buena relación que tenían, él nunca quiso que lo llamara “papá”, ya que sentía que usurparía el lugar que le correspondía a Joan Sebastian.

“El un día me empieza a decir tío de cariño y alguien, en algún lugar, le dijo: ‘oye, no es tu tío’ y un día me dice: ‘oye tío, ven’. Pero un niño se sentó enfrente de mí: ‘oye, ¿tú no eres mi tío?’ y le digo: ‘No, pero si tú te sientes cómodo diciéndome de cariño tío, puedes seguir diciéndome así’ y toda la vida me dijo tío”, compartió.

“Yo nunca quise (que me llamara papá), nunca quise usurpar ese nombre, ese apelativo. Él me escribió muchas veces, colocándome un apelativo como ese”, dijo, antes de volver a quebrarse.

“Julián se refirió muchas veces… lo vio como un padre. Estos dos últimos años han sido muy duros y él ha sido mi soporte”, agregó de inmediato Maribel.

Su pacto con Julián Figueroa

Por último, el esposo de Maribel Guardia fue cuestionado sobre la manera en que ayudó a Julián en el tema de las adicciones y, aunque no entró en detalles, reveló el pacto que tenían desde entonces.

“Sufrimos muchísimo por Julián… (en el tema de las adicciones) nos centramos los dos, de tiempo completo, a ver la forma de rescatarlo. Maribel, Julián y yo armamos un… Nunca nos sentamos a decirlo, pero teníamos un pacto de amor”, sentenció tras quebrarse nuevamente en llanto.

Relacionados:
Maribel GuardiaMarco ChacónFamososJulián Figueroa

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
De viaje con los Derbez
Gratis
Tráiler: La Trevi sin filtro
Tomy Zombie
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD