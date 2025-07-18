Esposo de Maribel Guardia rompe en llanto: revela pacto que tenía con Julián Figueroa

Video “No se imagina el olor”: Imelda Tuñón habla del instante en que encontró a Julián Figueroa sin vida

Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia, rompió en llanto al hablar de la cercana relación que tenía con Julián Figueroa y de la manera en que lo ayudó a superar sus adicciones.

El abogado reveló al periodista Lucho Borrego, de ¡Siéntese Quien Pueda!, que no fue él quien se ganó el cariño de Julián, sino al revés, fue el hijo de Maribel Guardia quien lo hizo.

“Fue él (Julián) el que me enamoró a mí. Era un niño muy inteligente”, señaló antes de quebrarse en el show de este 18 de julio.

Maribel Guardia, que se encontraba a su lado, intentó contenerlo mientras destacaba que “Marco había sido un segundo padre” para él.

“Desde que se conocieron tuvieron una química increíble. Se llevaban muy bien, Julián tenía muchas cosas de Marco y era imposible que no las tuviera, se crio desde los 2 años con él”, expresó.

Marco Chacón no quiso que lo llamara papá

En ese sentido, el abogado aseguró que a pesar de la buena relación que tenían, él nunca quiso que lo llamara “papá”, ya que sentía que usurparía el lugar que le correspondía a Joan Sebastian.

“El un día me empieza a decir tío de cariño y alguien, en algún lugar, le dijo: ‘oye, no es tu tío’ y un día me dice: ‘oye tío, ven’. Pero un niño se sentó enfrente de mí: ‘oye, ¿tú no eres mi tío?’ y le digo: ‘No, pero si tú te sientes cómodo diciéndome de cariño tío, puedes seguir diciéndome así’ y toda la vida me dijo tío”, compartió.

“Yo nunca quise (que me llamara papá), nunca quise usurpar ese nombre, ese apelativo. Él me escribió muchas veces, colocándome un apelativo como ese”, dijo, antes de volver a quebrarse.

“Julián se refirió muchas veces… lo vio como un padre. Estos dos últimos años han sido muy duros y él ha sido mi soporte”, agregó de inmediato Maribel.

Su pacto con Julián Figueroa

Por último, el esposo de Maribel Guardia fue cuestionado sobre la manera en que ayudó a Julián en el tema de las adicciones y, aunque no entró en detalles, reveló el pacto que tenían desde entonces.