“Ese olor”: exnuera de Maribel Guardia ventila triste recuerdo sobre la muerte de Julián Figueroa

Video “No se imagina el olor”: Imelda Tuñón habla del instante en que encontró a Julián Figueroa sin vida

Imelda Tuñón se sinceró sobre el doloroso recuerdo que tiene referente a la muerte de Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastian, que perdió la vida el 9 de abril de 2023.

Los últimos momentos con vida del hijo de Maribel Guardia

La actriz recordó que un día antes del fallecimiento del padre de su hijo, éste comenzó a comportarse de manera extraña. Incluso, aseguró que estos comportamientos asustaron su hijo, José Julián, quien entonces tenía 5 años.

“El día anterior fui al cine con José Julián, con mi bebé. Julián no quiso ir porque se sentía mal, tenía ansiedad y al día siguiente era el aniversario luctuoso de su papá. Esto fue un viernes y el sábado, él estaba mal”, declaró el 10 de julio en ‘Sin Vergüenza’, canal de YouTube del comunicador René Gómez.

“Subió al cuarto y dijo que estaba viendo serpientes, serpientes en todas partes. Yo estaba con José Julián (…) y él empieza a decir que ve serpientes en todas partes y se empieza a asustar José Julián. Le dije: ‘¿Sabes qué? Bájate. No estés en el cuarto, lo estás asustando mucho, velo, lo estás haciendo llorar”, agregó.

Según relata Imelda Tuñón, el hijo de Maribel Guardia se retiró del lugar y se traslado a la habitación de su prima Maribel, a quien le habría dicho lo mismo (de las serpientes) y luego habría preguntado por su esposa e hijo.

“No se acordaba que nos acababa de ver. No sé qué le dijo Maribel, pero se fue a su cuarto, y ya fue lo del siguiente día (su muerte)”, señaló.

Imelda Tuñón relató que la imagen más difícil de borrar de su memoria fue el instante en que lo encontró en su cuarto con un presunto olor a descomposición.

“Yo entré. Sí, sí, pero fue terrible. Sobre todo, el olor es que la gente no se imagina, o sea, el olor es, o sea, no sé. No es como de esos olores como, te digo, café, y tú recuerdas el olor a café. Bueno, yo recuerdo ese olor cuando me lo mencionan, entonces es muy feo”, resaltó sin dar más detalles.

Así le dijo a su hijo que su papá había muerto

Por último, la exnuera de Maribel Guardia habló de los momentos más complicados que enfrentó como madre, ya que horas después de confirmarse la muerte de Julián, tuvo que darle la noticia a su hijo.

“Sí, lloró. Se lo dije rápido, lloró, estuve con él, se relajó... Lo perdió a los 5 años y ahora que tiene 8, él me habla de su papá como si estuviera aquí. Me dice: 'A mí nadie me va a derrotar, ni a mí ni a mi papá nos van a derrotar en el videojuego'. Y yo le digo: 'No, nadie los va a derrotar'. Él es feliz así, está bien", sentenció.